Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (29)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (29) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
Entre os jogos de destaque estão Nasaf x Al Hilal, pela Champions League Asiática, com transmissões de ESPN 4 e Disney+, Everton x West Ham, na Premier League, transmitido por ESPN e Disney+, e São Paulo x Ceará, na Série A, ao vivo no Sportv e no Premiere.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (29)
CHAMPIONS LEAGUE ASIÁTICA
- 10h45 | Nasaf x Al Hilal | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO EGÍPCIO
- 11h | El Gounah x Ceramica Cleopatra | Link Sport Club Podcast (YouTube)
- 14h | Al Ahly x Zamalek | Link Sport Club Podcast (YouTube)
CAMPEONATO LETÃO
- 12h | Daugavpils x Riga | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO FINLANDÊS
- 13h | HJK Helsinki x Ilves Tampere | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO ITALIANO
- 13h30 | Parma x Torino | Disney+
- 15h45 | Genoa x Lazio | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO TURCO
- 14h | Besiktas x Kocaelispor | Disney+
LIGUE 2 (FRANÇA)
- 15h45 | Boulogne x Red Star | SportyNet (TV e YouTube)
CAMPEONATO INGLÊS
- 16h | Everton x West Ham | ESPN e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 16h | Valencia x Real Oviedo | Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 16h | Arouca x Porto | Disney+
CAMPEONATO URUGUAIO
- 16h | Racing x Progreso | Disney+
CAMPEONATO ISLANDÊS
- 16h15 | Stjarnan x Vikingur | Canal GOAT e OneFootball
PAULISTÃO FEMININO
- 17h | RB Bragantino x Realidade Jovem | Paulistão (YouTube)
COPA DO MUNDO SUB-20
- 17h | França x África do Sul | CazéTV e FIFA+
- 17h | Noruega x Nigéria | FIFA+
- 20h | Colômbia x Arábia Saudita | CazéTV e FIFA+
- 20h | Estados Unidos x Nova Caledônia | FIFA+
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 19h | América-MG x Volta Redonda | Disney+
- 19h30 | Avaí x Coritiba | Disney+
- 21h30 | Amazonas x Chapecoense | Disney+
BRASILEIRÃO
- 20h | São Paulo x Ceará | Sportv e Premiere
CAMPEONATO ARGENTINO
- 20h | Vélez Sarsfield x Atlético Tucumán | Disney+
