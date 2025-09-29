Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:45)
Jogada
Legenda: Atualmente, Lucas Paquetá defende o West Ham, da Inglaterra.
Foto: BEN STANSALL / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (29) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

Entre os jogos de destaque estão Nasaf x Al Hilal, pela Champions League Asiática, com transmissões de ESPN 4 e Disney+, Everton x West Ham, na Premier League, transmitido por ESPN e Disney+, e São Paulo x Ceará, na Série A, ao vivo no Sportv e no Premiere.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (29)

CHAMPIONS LEAGUE ASIÁTICA

  • 10h45 | Nasaf x Al Hilal | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO EGÍPCIO

  • 11h | El Gounah x Ceramica Cleopatra | Link Sport Club Podcast (YouTube)
  • 14h | Al Ahly x Zamalek | Link Sport Club Podcast (YouTube)

CAMPEONATO LETÃO

  • 12h | Daugavpils x Riga | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO FINLANDÊS

  • 13h | HJK Helsinki x Ilves Tampere | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO ITALIANO

  • 13h30 | Parma x Torino | Disney+
  • 15h45 | Genoa x Lazio | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO TURCO

  • 14h | Besiktas x Kocaelispor | Disney+

LIGUE 2 (FRANÇA)

  • 15h45 | Boulogne x Red Star | SportyNet (TV e YouTube)

CAMPEONATO INGLÊS

  • 16h | Everton x West Ham | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 16h | Valencia x Real Oviedo | Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 16h | Arouca x Porto | Disney+

CAMPEONATO URUGUAIO

  • 16h | Racing x Progreso | Disney+

CAMPEONATO ISLANDÊS

  • 16h15 | Stjarnan x Vikingur | Canal GOAT e OneFootball

PAULISTÃO FEMININO

  • 17h | RB Bragantino x Realidade Jovem | Paulistão (YouTube)

COPA DO MUNDO SUB-20

  • 17h | França x África do Sul | CazéTV e FIFA+
  • 17h | Noruega x Nigéria | FIFA+
  • 20h | Colômbia x Arábia Saudita | CazéTV e FIFA+
  • 20h | Estados Unidos x Nova Caledônia | FIFA+

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 19h | América-MG x Volta Redonda | Disney+
  • 19h30 | Avaí x Coritiba | Disney+
  • 21h30 | Amazonas x Chapecoense | Disney+

BRASILEIRÃO

  • 20h | São Paulo x Ceará | Sportv e Premiere

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 20h | Vélez Sarsfield x Atlético Tucumán | Disney+
Assuntos Relacionados
Foto de Mancuso durante treinamento do Fortaleza no Pici

Jogada

Fortaleza se reapresenta para semana decisiva na Série A com novidade e ausências

Leão enfrenta o São Paulo na quinta-feira e o Juventude no domingo

Daniel Farias Há 52 minutos
Foto de Bruno Pacheco durante Fortaleza x Sport na Série A do Brasileirão

Jogada

Qual a distância para o Fortaleza sair do Z-4? Veja classificação e cenários na Série A

Leão venceu o Sport na 25ª rodada e segue vivo pela permanência na elite

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Tyreek Hill, jogador do Miami Dolphins, durante jogo da NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (29)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
paquetá

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025

Daniel Farias Há 1 hora
Morre o jornalista esportivo Paulo Soares, o Amigão, aos 63 anos

Jogada

Morre o jornalista esportivo Paulo Soares, o Amigão, aos 63 anos

Ele estava internado há cinco meses em hospital de São Paulo (SP)

Daniel Farias Há 2 horas
Lucas Mugni disputa bola com atleta do São Paulo

Jogada

São Paulo x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

As equipes voltam a se enfrentar no Brasileirão depois de empate em 1 a 1, no primeiro turno

Samuel Conrado Há 2 horas