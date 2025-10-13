Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (13)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 13 de outubro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Messi é o grande nome da Argentina
Foto: Andres Kudacki / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (13) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (13)

AMISTOSOS

  • 10h | Indonésia sub-23 x Índia sub-23 | FIFA+
  • 11h | Portugal sub-20 x Alemanha sub-20 | FIFA+
  • 13h | Montenegro x Liechtenstein | Sportv 2
  • 20h | Porto Rico x Argentina | CazéTV

ELIMINATÓRIAS AFRICANAS

  • 10h | Guiné Equatorial x Libéria | FIFA+
  • 10h | São Tomé e Príncipe x Malawi | FIFA+
  • 10h | Sudão do Sul x Togo | FIFA+
  • 10h | Tunísia x Namíbia | FIFA+
  • 13h | Cabo Verde x Suazilândia | FIFA+
  • 13h | Camarões x Angola | FIFA+
  • 13h | Lesoto x Zimbábue | FIFA+
  • 13h | Maurício x Líbia | FIFA+

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS

  • 15h45 | Eslováquia x Luxemburgo | Disney+
  • 15h45 | Eslovênia x Suíça | ESPN 4 e Disney+
  • 15h45 | Irlanda do Norte x Alemanha | ESPN e Disney+
  • 15h45 | Islândia x França | Sportv
  • 15h45 | Macedônia do Norte x Cazaquistão | Disney+
  • 15h45 | País de Gales x Bélgica | Sportv 2
  • 15h45 | Suécia x Kosovo | Disney+
  • 15h45 | Ucrânia x Azerbaijão | Disney+

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 19h | Volta Redonda x Atlético-GO | ESPN e Disney+
  • 21h30 | CRB x Ferroviária | Disney+

BRASILEIRÃO SUB-17 (FINAL)

  • 20h | Grêmio sub-17 x Atlético-MG sub-17 | Sportv

CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 15h30 | Córdoba x Cultural Leonesa | Disney+

ELIMINATÓRIAS DA CONCACAF

  • 21h | Honduras x Haiti | Canal GOAT
  • 23h | Costa Rica x Nicarágua | Canal GOAT
Foto de jogadores da seleção da França comemorando gol

Jogada

Islândia x França nas Eliminatórias: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo

Daniel Farias Há 23 minutos
Alemanha

Jogada

Irlanda do Norte x Alemanha nas Eliminatórias: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo

Daniel Farias Há 42 minutos
Foto de Obi Toppin, jogador do Indiana Pacers, durante jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (13)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 52 minutos
Foto de Tyler Allgeier, do Atlanta Falcons, durante jogo da NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (13)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Montagem de fotos de Carlo Ancelotti e Neymar na Seleção Brasileira

Jogada

Ancelotti sobre Neymar na Seleção Brasileira: ‘quando estiver bem, tem qualidade para jogar’

Técnico do Brasil deu a declaração em entrevista coletiva nesta segunda-feira (13)

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Messi

Jogada

