Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (13)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 13 de outubro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (13) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (13)
AMISTOSOS
- 10h | Indonésia sub-23 x Índia sub-23 | FIFA+
- 11h | Portugal sub-20 x Alemanha sub-20 | FIFA+
- 13h | Montenegro x Liechtenstein | Sportv 2
- 20h | Porto Rico x Argentina | CazéTV
ELIMINATÓRIAS AFRICANAS
- 10h | Guiné Equatorial x Libéria | FIFA+
- 10h | São Tomé e Príncipe x Malawi | FIFA+
- 10h | Sudão do Sul x Togo | FIFA+
- 10h | Tunísia x Namíbia | FIFA+
- 13h | Cabo Verde x Suazilândia | FIFA+
- 13h | Camarões x Angola | FIFA+
- 13h | Lesoto x Zimbábue | FIFA+
- 13h | Maurício x Líbia | FIFA+
ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS
- 15h45 | Eslováquia x Luxemburgo | Disney+
- 15h45 | Eslovênia x Suíça | ESPN 4 e Disney+
- 15h45 | Irlanda do Norte x Alemanha | ESPN e Disney+
- 15h45 | Islândia x França | Sportv
- 15h45 | Macedônia do Norte x Cazaquistão | Disney+
- 15h45 | País de Gales x Bélgica | Sportv 2
- 15h45 | Suécia x Kosovo | Disney+
- 15h45 | Ucrânia x Azerbaijão | Disney+
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 19h | Volta Redonda x Atlético-GO | ESPN e Disney+
- 21h30 | CRB x Ferroviária | Disney+
BRASILEIRÃO SUB-17 (FINAL)
- 20h | Grêmio sub-17 x Atlético-MG sub-17 | Sportv
CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)
- 15h30 | Córdoba x Cultural Leonesa | Disney+
ELIMINATÓRIAS DA CONCACAF
- 21h | Honduras x Haiti | Canal GOAT
- 23h | Costa Rica x Nicarágua | Canal GOAT
