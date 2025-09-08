Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda (8)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Jogadores da seleção da Itália comemorando gol em partida
Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (8) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (8)

ELIMINATÓRIAS AFRICANAS

10h | Zâmbia x Marrocos | CazéTV e FIFA+
10h | Guiné Equatorial x Tunísia | FIFA+
10h | Moçambique x Botsuana | FIFA+
13h | Guiné x Argélia | FIFA+
13h | Guiné-Bissau x Djibuti | FIFA+
13h | Madagascar x Chade | FIFA+
13h | Malawi x Libéria | FIFA+
13h | Uganda x Somália | FIFA+
16h | Gana x Mali | FIFA+
16h | Líbia x Essuatíni | FIFA+

CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO

13h | Carl Zeiss Jena (F) x Hoffenheim (F) | DAZN

AMISTOSO INTERNACIONAL

14h15 | República Tcheca x Arábia Saudita | Sportv 4

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS

15h45 | Israel x Itália | Disney+
15h45 | Croácia x Montenegro | Sportv
15h45 | Grécia x Dinamarca | Sportv 2
15h45 | Kosovo x Suécia | ESPN e Disney+
15h45 | Suíça x Eslovênia | ESPN 3 e Disney+
15h45 | Bielorrússia x Escócia | Disney+
15h45 | Gibraltar x Ilhas Faroe | Disney+

BRASILEIRÃO SÉRIE B

19h30 | Novorizontino x Atlético-GO | ESPN, Disney+, SportyNet e Kwai
20h | Cuiabá x CRB | Disney+
21h30 | Vila Nova x Athletic | Disney+

BRASILEIRÃO FEMININO SUB-20 (FINAL)

21h | Flamengo (F) sub-20 x Botafogo (F) sub-20 | TV Brasil e Sportv

ELIMINATÓRIAS DA CONCACAF

21h30 | El Salvador x Suriname | Canal GOAT

22h30 | Panamá x Guatemala | Canal GOAT

