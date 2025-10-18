Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (18)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 18 de outubro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (18) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (18)
CAMPEONATO JAPONÊS
2h | Gamba Osaka x Kashiwa Reysol | Canal GOAT
CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)
8h | Paderborn x Arminia Bielefeld | OneFootball
8h | Karlsruher x Kaiserslautern | OneFootball
8h | Preussen Münster x Dynamo Dresden | OneFootball
CAMPEONATO INGLÊS
8h30 | Nottingham Forest x Chelsea | Disney+
11h | Brighton x Newcastle | ESPN 4 e Disney+
11h | Manchester City x Everton | Xsports e Disney+
11h | Crystal Palace x Bournemouth | Disney+
11h | Sunderland x Wolverhampton | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
11h | Burnley x Leeds | Disney+
13h30 | Fulham x Arsenal | ESPN e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
8h30 | Queens Park Rangers x Millwall | Xsports e Disney+
11h | Charlton x Sheffield Wednesday | Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
9h | Sevilla x Mallorca | ESPN e Disney+
11h15 | Barcelona x Girona | ESPN e Disney+
13h30 | Villarreal x Betis | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
16h | Atlético de Madrid x Osasuna | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)
11h15 | Ceuta x Mirandés | Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO (TERCEIRA DIVISÃO)
9h | Hansa Rostock x Wehen Wiesbaden | OneFootball
11h30 | Rot-Weiss Essen x Viktoria Colônia | OneFootball
CAMPEONATO NORUEGUÊS
9h | Sarpsborg x Bodo/Glimt | Canal GOAT, TV Green e OneFootball
11h | Bryne x Rosenborg | OneFootball
13h | Brann x Haugesund | TV Green e OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO
9h | Hamburgo (F) x Carl Zeiss Jena (F) | DAZN
CAMPEONATO UCRANIANO
9h30 | Zorya Luhansk x Dínamo de Kiev | OneFootball
12h | Polissya x Shakhtar Donetsk | OneFootball
CAMPEONATO ITALIANO
10h | Pisa x Hellas Verona | Disney+
10h | Lecce x Sassuolo | Disney+
13h | Torino x Napoli | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ITALIANO (SEGUNDA DIVISÃO)
10h | Frosinone x Monza | SportyNet (TV e YouTube)
10h | Mantova x Südtirol | OneFootball
10h | Pescara x Carrarese | OneFootball
10h | Reggiana x Bari | OneFootball
12h15 | Juve Stabia x Avellino | OneFootball
14h30 | Spezia x Cesena | OneFootball
CAMPEONATO ITALIANO FEMININO
10h | Fiorentina (F) x Milan (F) | Canal GOAT
MUNDIAL FEMININO SUB-17
10h | Itália sub-17 (F) x Costa Rica sub-17 (F) | FIFA+
10h | China sub-17 (F) x Noruega sub-17 (F) | FIFA+
17h | Camarões sub-17 (F) x Holanda sub-17 (F) | FIFA+
17h | EUA sub-17 (F) x Equador sub-17 (F) | FIFA+
17h | Coreia do Norte sub-17 (F) x México sub-17 (F) | FIFA+
CAMPEONATO ALEMÃO
10h30 | RB Leipzig x Hamburgo | CazéTV e OneFootball
10h30 | Mainz x Bayer Leverkusen | Canal GOAT e OneFootball
10h30 | Wolfsburg x Stuttgart | OneFootball
10h30 | Heidenheim x Werder Bremen | OneFootball
10h30 | Colônia x Augsburg | OneFootball
13h30 | Bayern x Borussia Dortmund | Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball
15h30 | Bochum x Hertha Berlin | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO ESLOVACO
10h30 | Trencin x Skalica | TV Green e OneFootball
CAMPEONATO TURCO
11h | Besiktas x Gençlerbirligi | Disney+
11h | Rizespor x Trabzonspor | Disney+
14h | Istanbul Basaksehir x Galatasaray | Disney+
CAMPEONATO GREGO
11h | Larissa x Olympiacos | SportyNet (TV e YouTube)
CAMPEONATO FINLANDÊS
11h | Haka x KTP | TV Green e OneFootball
BRASILEIRÃO SUB-17 (FINAL)
11h | Atlético-MG sub-17 x Grêmio sub-17 | Sportv
LIBERTADORES FEMININA
11h | Ferroviária (F) x Colo-Colo (F) | Canal GOAT, Sportv 2, CazéTV e Pluto TV
16h30 | Corinthians (F) x Deportivo Cali (F) | Globo SP, Sportv, Xsports, Canal GOAT, CazéTV, N Sports e Pluto TV
CAMPEONATO FRANCÊS
12h | Nice x Lyon | CazéTV
16h05 | Olympique de Marseille x Le Havre | CazéTV
CAMPEONATO BELGA
13h15 | OH Leuven x Club Brugge | DAZN
CAMPEONATO HOLANDÊS
13h45 | PSV x Go Ahead Eagles | Disney+
13h45 | Utrecht x Volendam | Disney+
16h | Ajax x AZ Alkmaar | Disney+
TAÇA DE PORTUGAL
14h | Celoricense x Porto | N Sports
16h15 | Paços de Ferreira x Sporting | N Sports
CAMPEONATO SAUDITA
11h45 | Al Ettifaq x Al Hilal | Canal GOAT
15h | Al Nassr x Al Fateh | Band, Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
CAMPEONATO FRANCÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
15h | Saint-Étienne x Le Mans | SportyNet (YouTube)
CAMPEONATO URUGUAIO
15h30 | Montevideo City Torque x Cerro | Disney+
18h30 | Nacional x Miramar Misiones | Disney+
CAMPEONATO ITALIANO (SÉRIE A)
BRASILEIRÃO SÉRIE B
16h | Atlético-GO x Vila Nova | RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+
18h30 | América-MG x CRB | Disney+
20h30 | Remo x Athletic | Disney+
BRASILEIRÃO SÉRIE C (FINAL)
17h | Londrina x Ponte Preta | DAZN, SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
MUNDIAL SUB-20 (DECISÃO DE 3º LUGAR)
16h | Colômbia sub-20 x França sub-20 | Sportv 2, CazéTV e FIFA+
CAMPEONATO ISLANDÊS
16h15 | Breidablik x Víkingur | TV Green e OneFootball
CAMPEONATO ARGENTINO
18h | Boca Juniors x Belgrano | ESPN e Disney+
22h15 | Talleres x River Plate | Disney+
BRASILEIRÃO
18h30 | Corinthians x Atlético-MG | Prime Video
21h | Cruzeiro x Fortaleza | Sportv e Premiere
MLS
19h | Atlanta United x DC United | Apple TV
19h | Charlotte x Philadelphia Union | Apple TV
19h | Columbus Crew x New York Red Bulls | Apple TV
19h | Cincinnati x Montréal | Apple TV
19h | Nashville x Inter Miami | Apple TV
19h | New England Revolution x Chicago Fire | Apple TV
19h | New York City x Seattle Sounders | Apple TV
19h | Toronto x Orlando City | Apple TV
22h | Colorado Rapids x Los Angeles FC | Apple TV
22h | Sporting Kansas City x Houston Dynamo | Apple TV
22h | Los Angeles Galaxy x Minnesota United | Apple TV
22h | Portland Timbers x San Diego | Apple TV
22h | San Jose Earthquakes x Austin | Apple TV
22h | St. Louis x Real Salt Lake | Apple TV
22h | Vancouver Whitecaps x Dallas | Apple TV
CAMPEONATO MEXICANO
22h | Monterrey x Pumas | SportyNet (TV e YouTube)
0h05 | Cruz Azul x América | SportyNet (TV e YouTube)
NWSL
13h30 | Washington Spirit (F) x Orlando Pride (F) | Canal GOAT
23h | San Diego Wave (F) x Chicago Stars (F) | Canal GOAT
TAÇA DE PORTUGAL
16h15 | Paços de Ferreira x Sporting | N Sports