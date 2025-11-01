Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (1º)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 1º de novembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 11:55)
Jogada
Legenda: Vini Jr. em ação durante jogo do Real Madrid
Foto: THOMAS COEX / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (1º) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (1º)

CAMPEONATO ESPANHOL FEMININO

8h | Atlético de Madrid (F) x Alhama (F) | DAZN
14h30 | Espanyol (F) x Real Madrid (F) | DAZN

CAMPEONATO ITALIANO FEMININO

8h30 | Parma (F) x Napoli (F) | Canal GOAT

CAMPEONATO ITALIANO (SEGUNDA DIVISÃO)

8h30 | Avellino x Reggiana | OneFootball
11h | Carrarese x Frosinone | OneFootball
11h | Padova x Südtirol | OneFootball
15h30 | Palermo x Pescara | OneFootball
16h30 | Darmstadt x Arminia Bielefeld | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO INGLÊS FEMININO

9h | Manchester City (F) x West Ham (F) | Canal GOAT e Disney+
9h | Chelsea (F) x London City Lionesses (F) | Xsports, ESPN 4 e Disney+

COPA DA INGLATERRA

9h | Chelmsford x Braintree Town | Disney+
14h30 | Brackley Town x Notts County | Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)

9h | Hertha Berlin x Dynamo Dresden | Rede Contínua Sports e OneFootball
9h | Karlsruher x Schalke 04 | OneFootball
9h | Nuremberg x Eintracht Braunschweig | OneFootball

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

9h30 | Leicester x Blackburn | ESPN e Disney+
12h | Queens Park Rangers x Ipswich | Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO (TERCEIRA DIVISÃO)

10h | Munique 1860 x Energie Cottbus | OneFootball
12h30 | Hansa Rostock x Verl | OneFootball

CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO

10h | Bayern de Munique (F) x SGS Essen (F) | DAZN
12h | Wolfsburg (F) x Hoffenheim (F) | DAZN

CAMPEONATO ESPANHOL

10h | Villarreal x Rayo Vallecano | Disney+
12h15 | Atlético de Madrid x Sevilla | Disney+
17h | Real Madrid x Valencia | Disney+

CAMPEONATO URUGUAIO

10h | Progreso x Montevideo City Torque | Disney+
16h30 | Liverpool-URU x Juventud | Disney+
19h | Cerro x Nacional | Disney+

CAMPEONATO SAUDITA

10h30 | Al Taawoun x Al Qadsiah | Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
11h35 | Al Khaleej x Al Ittihad | Canal GOAT e Sportv
14h30 | Al Nassr x Al Fayha | Canal GOAT, Band, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

CAMPEONATO ITALIANO

11h | Udinese x Atalanta | ESPN 4 e Disney+
14h | Napoli x Como | Disney+
16h45 | Cremonese x Juventus | CazéTV e Disney+

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO

11h | Corinthians (F) x São Paulo (F) | Record News, Space e HBO Max

CAMPEONATO ALEMÃO

11h30 | RB Leipzig x Stuttgart | Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
11h30 | St. Pauli x Borussia Mönchengladbach | Canal GOAT e OneFootball
11h30 | Heidenheim x Eintracht Frankfurt | OneFootball
11h30 | Union Berlin x Freiburg | OneFootball
11h30 | Mainz x Werder Bremen | OneFootball
14h30 | Bayern de Munique x Bayer Leverkusen | Xsports, Canal GOAT, Sportv e OneFootball

CAMPEONATO INGLÊS

12h | Nottingham Forest x Manchester United | ESPN e Disney+
12h | Burnley x Arsenal | Xsports e Disney+
12h | Brighton x Leeds United | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
12h | Fulham x Wolverhampton | Disney+
12h | Crystal Palace x Brentford | Disney+
14h30 | Tottenham x Chelsea | ESPN e Disney+
17h | Liverpool x Aston Villa | ESPN e Disney+

CAMPEONATO NORUEGUÊS

12h | Valerenga x Bodo/Glimt | Canal GOAT e OneFootball
14h | Molde x Rosenborg | OneFootball

CAMPEONATO NORTE-IRLANDÊS

12h | Coleraine x Glenavon | OneFootball
12h | Dungannon Swifts x Crusaders | OneFootball
14h30 | Ballymena United x Larne | OneFootball

CAMPEONATO HOLANDÊS

12h30 | Ajax x Heerenveen | Disney+
16h | Feyenoord x Volendam | Disney+

MUNDIAL FEMININO SUB-17 (QUARTAS)

12h30 | Brasil sub-17 (F) x Canadá sub-17 (F) | CazéTV e FIFA+
16h | Coreia do Norte sub-17 (F) x Japão sub-17 (F) | FIFA+

CAMPEONATO FRANCÊS

13h | PSG x Nice | CazéTV
15h | Monaco x Paris FC | CazéTV

CAMPEONATO GREGO

13h | Volos x Panathinaikos | SportyNet (TV e YouTube)

CAMPEONATO TURCO

14h | Trabzonspor x Galatasaray | Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)

14h30 | Leganés x Burgos | Disney+

BRASILEIRÃO

16h | Cruzeiro x Vitória | Premiere
16h | Santos x Fortaleza | Premiere
18h | Mirassol x Botafogo | Sportv e Premiere
21h | Flamengo x Sport | Sportv e Premiere

BRASILEIRÃO SÉRIE B

16h | Goiás x Athletico-PR | RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN 4 e Disney+
18h30 | Avaí x Athletic | Disney+

MLS (PLAYOFFS)

16h30 | New York City x Charlotte | Apple TV
18h30 | Chicago Fire x Philadelphia Union | Apple TV
20h30 | Nashville x Inter Miami | Apple TV
22h30 | Dallas x Vancouver Whitecaps | Apple TV
22h30 | Portland Timbers x San Diego | Apple TV

CAMPEONATO PORTUGUÊS

17h30 | Vitória de Guimarães x Benfica | ESPN 3 e Disney+

CAMPEONATO MEXICANO FEMININO

20h | Atlético San Luis (F) x Santos Laguna (F) | Disney+

CAMPEONATO MEXICANO

22h | Monterrey x Tigres | SportyNet (TV e YouTube)
0h05 | América x León | SportyNet (TV e YouTube)

