Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (9)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 9 de outubro de 2025
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:19)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (9) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (8)
ELIMINATÓRIAS AFRICANAS
- 10h | Burundi x Quênia | FIFA+
- 13h | Botsuana x Uganda | FIFA+
- 13h | Libéria x Namíbia | FIFA+
- 13h | Malawi x Guiné Equatorial | FIFA+
- 13h | Moçambique x Guiné | FIFA+
- 13h | Somália x Argélia | FIFA+
ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS
- 13h | Finlândia x Lituânia | ESPN 4 e Disney+
- 15h45 | Áustria x San Marino | Disney+
- 15h45 | Bielorrússia x Dinamarca | ESPN 4 e Disney+
- 15h45 | Chipre x Bósnia e Herzegovina | Disney+
- 15h45 | Escócia x Grécia | Disney+
- 15h45 | Ilhas Faroé x Montenegro | Disney+
- 15h45 | Malta x Holanda | ESPN e Disney+
- 15h45 | República Tcheca x Croácia | Sportv
AMISTOSOS
- 15h | Romênia x Moldávia | Disney+
- 15h45 | Inglaterra x País de Gales | Disney+
LIBERTADORES FEMININA
- 16h | Libertad (F) x Nacional (F) | Canal GOAT
- 16h | Universidad de Chile (F) x Deportivo Cali (F) | Canal GOAT
- 20h | Olímpia (F) x São Paulo (F) | Canal GOAT
- 20h | San Lorenzo (F) x Colo-Colo (F) | Xsports, Sportv 3, CazéTV, Canal GOAT e N Sports
MUNDIAL SUB-20
- 16h30 | Estados Unidos sub-20 x Itália sub-20 | Sportv, CazéTV e FIFA+
- 20h | Marrocos sub-20 x Coreia do Sul sub-20 | Sportv, CazéTV e FIFA+
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 19h | Ferroviária x Chapecoense | Disney+
- 19h30 | Coritiba x Atlético-GO | ESPN 4, SportyNet e Disney+
- 21h35 | Remo x Athletico-PR | RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+
ELIMINATÓRIAS DA CONCACAF
- 21h | Nicarágua x Haiti | Canal GOAT
- 23h | Honduras x Costa Rica | Canal GOAT
