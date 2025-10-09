Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (9)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 9 de outubro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:19)
Jogada
Legenda: Harry Kane é um dos destaques da seleção da Inglaterra
Foto: Glyn Kirk / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (9) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.



ELIMINATÓRIAS AFRICANAS

  • 10h | Burundi x Quênia | FIFA+
  • 13h | Botsuana x Uganda | FIFA+
  • 13h | Libéria x Namíbia | FIFA+
  • 13h | Malawi x Guiné Equatorial | FIFA+
  • 13h | Moçambique x Guiné | FIFA+
  • 13h | Somália x Argélia | FIFA+

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS

  • 13h | Finlândia x Lituânia | ESPN 4 e Disney+
  • 15h45 | Áustria x San Marino | Disney+
  • 15h45 | Bielorrússia x Dinamarca | ESPN 4 e Disney+
  • 15h45 | Chipre x Bósnia e Herzegovina | Disney+
  • 15h45 | Escócia x Grécia | Disney+
  • 15h45 | Ilhas Faroé x Montenegro | Disney+
  • 15h45 | Malta x Holanda | ESPN e Disney+
  • 15h45 | República Tcheca x Croácia | Sportv

AMISTOSOS

  • 15h | Romênia x Moldávia | Disney+
  • 15h45 | Inglaterra x País de Gales | Disney+

LIBERTADORES FEMININA

  • 16h | Libertad (F) x Nacional (F) | Canal GOAT
  • 16h | Universidad de Chile (F) x Deportivo Cali (F) | Canal GOAT
  • 20h | Olímpia (F) x São Paulo (F) | Canal GOAT
  • 20h | San Lorenzo (F) x Colo-Colo (F) | Xsports, Sportv 3, CazéTV, Canal GOAT e N Sports

MUNDIAL SUB-20

  • 16h30 | Estados Unidos sub-20 x Itália sub-20 | Sportv, CazéTV e FIFA+
  • 20h | Marrocos sub-20 x Coreia do Sul sub-20 | Sportv, CazéTV e FIFA+

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 19h | Ferroviária x Chapecoense | Disney+
  • 19h30 | Coritiba x Atlético-GO | ESPN 4, SportyNet e Disney+
  • 21h35 | Remo x Athletico-PR | RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+

ELIMINATÓRIAS DA CONCACAF

  • 21h | Nicarágua x Haiti | Canal GOAT
  • 23h | Honduras x Costa Rica | Canal GOAT
