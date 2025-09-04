Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (4)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 4 de setembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Ancelotti orientando jogadores do Brasil no empate com o Equador, em sua estreia na Seleção Brasileira
Foto: @rafaelribeirorio I CBF

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (4) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (4)

ELIMINATÓRIAS AFRICANAS

  • 10h | Chade x Gana | FIFA+
  • 13h | Angola x Líbia | FIFA+
  • 13h | Guiné-Bissau x Serra Leoa | FIFA+
  • 13h | Madagascar x República Centro-Africana | FIFA+
  • 13h | Ilhas Maurício x Cabo Verde | FIFA+
  • 13h | São Tomé e Príncipe x Guiné Equatorial | FIFA+
  • 16h | Argélia x Botsuana | FIFA+
  • 16h | Camarões x Essuatíni | FIFA+
  • 16h | Mali x Comores | FIFA+
  • 16h | Tunísia x Libéria | FIFA+

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS

  • 11h | Cazaquistão x País de Gales | ESPN 4 e Disney+
  • 13h | Geórgia x Turquia | Sportv 2
  • 13h | Lituânia x Malta | Sportv 3
  • 15h45 | Bulgária x Espanha | Sportv
  • 15h45 | Holanda x Polônia | ESPN e Disney+
  • 15h45 | Eslováquia x Alemanha | Disney+
  • 15h45 | Liechtenstein x Bélgica | Disney+
  • 15h45 | Luxemburgo x Irlanda do Norte | Sportv 2

ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS

  • 20h30 | Paraguai x Equador | Sportv
  • 20h30 | Colômbia x Bolívia | Sportv
  • 20h30 | Argentina x Venezuela | Sportv 3
  • 20h30 | Uruguai x Peru | Sportv
  • 21h30 | Brasil x Chile | Globo, ge tv e Sportv

ELIMINATÓRIAS DA CONCACAF

  • 20h30 | Suriname x Panamá | Canal GOAT
  • 23h | Guatemala x El Salvador | Canal GOAT

AMISTOSOS INTERNACIONAIS

  • 13h | Noruega x Finlândia | ESPN 4 e Disney+
  • 13h | Gibraltar x Albânia | Disney+

MUNDIAL DE CLUBES SUB-18

  • 15h | Barcelona sub-18 x River Plate sub-18 | ESPN 4 e Disney+
  • 16h | Sevilla sub-18 x Corinthians sub-18 | ESPN 3 e Disney+
  • 17h15 | Real Madrid sub-18 x Palmeiras sub-18 | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO

  • 17h | RB Bragantino (F) x Corinthians (F) | Record News, CazéTV, Space e HBO Max
  • 19h | Palmeiras (F) x Realidade Jovem (F) | UOL Play
