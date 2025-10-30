Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (30)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 30 de outubro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (30) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (30)
CAMPEONATO FINLANDÊS
- 13h | KuPS x Gnistan | OneFootball
- 13h | Inter Turku x SJK | Canal GOAT, TV Green e OneFootball
- 14h | Ilves x HJK | Canal GOAT, TV Green e OneFootball
CAMPEONATO EGÍPCIO
- 14h | National Bank x Zamalek | Link Sport Club Podcast
CAMPEONATO SAUDITA
- 14h30 | Al Ahli x Al Riyadh | BandSports e Canal GOAT
- 14h30 | Al Kholood x Neom | Canal GOAT
CAMPEONATO ITALIANO
- 14h30 | Cagliari x Sassuolo | Disney+
- 16h45 | Pisa x Lazio | ESPN Brasil e Disney+
COPA DO REI DA ESPANHA
- 15h | Puerto de Vega x Celta de Vigo | Disney+
- 15h | Orihuela x Levante | Disney+
- 16h | Getxo x Alavés | Disney+
- 17h | Atlético Palma del Rio x Betis | ESPN 4 e Disney+
- 17h | Atletic Lleida x Espanyol | Disney+
COPA DO BRASIL SUB-20
- 17h30 | Grêmio sub-20 x São Paulo sub-20 | Sportv
COPA DO CARIBE
- 19h | O&M FC x Cibao | Disney+
COPA SUL-AMERICANA
- 19h | Lanús x Universidad de Chile | Paramount+
LIBERTADORES
- 21h30 | Palmeiras x LDU | ESPN e Disney+
COPA CENTRO-AMERICANA
- 23h | CD Olimpia x Alajuelense | Disney+
