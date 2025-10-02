Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (2)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 2 de outubro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:07)
Jogada
Legenda: Arrascaeta comemora gol do Flamengo na Série A, competição que o Mengão lidera atualmente
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (2) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

Entre os jogos de destaque estão Vitória x Ceará, Fortaleza x São Paulo e Flamengo x Cruzeiro, os três jogos que fecham a disputa da 26ª rodada da Série A do Brasileirão

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (2)

UEFA EUROPA LEAGUE

  • 13h45 | Roma x Lille | CazéTV
  • 13h45 | Ludogorets x Betis | CazéTV
  • 16h | Feyenoord x Aston Villa | CazéTV
  • 16h | Porto x Estrela Vermelha | CazéTV

CAMPEONATO SAUDITA FEMININO

  • 14h30 | Al Ittihad (F) x Al Hilal (F) | Canal GOAT

COPA MARIA BONITA

  • 15h30 | Sport (F) x Botafogo-PB (F) | Canal GOAT
  • 19h30 | Confiança (F) x Sampaio Corrêa (F) | Canal GOAT

LIBERTADORES FEMININA

  • 16h | Corinthians (F) x Independiente del Valle (F) | Xsports (TV e YouTube), Canal GOAT e Sportv
  • 16h | Boca Juniors (F) x Alianza Lima (F) | Canal GOAT
  • 20h | Adiffem (F) x Ferroviária (F) | Xsports, Canal GOAT, CazéTV e Sportv 3
  • 20h | Always Ready (F) x Santa Fe (F) | Canal GOAT

CAMPEONATO INGLÊS (TERCEIRA DIVISÃO)

  • 16h | Rotherham x Bradford | Disney+

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO

  • 17h | Santos (F) x RB Bragantino (F) | Paulistão (YouTube)

MUNDIAL SUB-20

  • 17h | Estados Unidos sub-20 x França sub-20 | CazéTV e FIFA+
  • 17h | Colômbia sub-20 x Noruega sub-20 | FIFA+
  • 20h | Nigéria sub-20 x Arábia Saudita sub-20 | FIFA+
  • 20h | África do Sul sub-20 x Nova Caledônia sub-20 | FIFA+

COPA DA ARGENTINA (QUARTAS)

  • 18h | Racing x River Plate | Xsports (TV e YouTube)

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 19h | Paysandu x Cuiabá | ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 | Vila Nova x Criciúma | Disney+

BRASILEIRÃO

  • 19h | Vitória x Ceará | Premiere
  • 19h30 | Fortaleza x São Paulo | Record, CazéTV e Premiere
  • 20h30 | Flamengo x Cruzeiro | Sportv e Premiere

COPA DO URUGUAI (QUARTAS)

  • 20h30 | Defensor x Central Español | Disney+

COPA CENTRO-AMERICANA (QUARTAS)

  • 21h | Sporting San Miguelito x Xelaju | Disney+
  • 23h15 | CD Olimpia x Cartaginés | Disney+

COPA DOS CAMPEÕES DA CONCACAF FEMININA

  • 22h | Monterrey (F) x Vancouver Rise (F) | Disney+
Foto de Bruno Pacheco durante Fortaleza x Sport na Série A do Brasileirão

Jogada

Distância do Fortaleza para sair do Z-4 pode cair para quatro pontos após empate do Santos

Para isso, o Leão precisa vencer o São Paulo nesta quinta-feira (2) no Castelão

Daniel Farias Há 19 minutos
Jogada

Daniel Farias Há 33 minutos
Erik e Matheus Bahia em duelo entre Vitória e Ceará

Jogada

Vitória x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Com nove pontos de diferença na tabela de classificação, equipes realizam mais um clássico nordestino pela 25ª rodada do Brasileirão

Samuel Conrado Há 37 minutos
Fortaleza e São Paulo empataram no Morumbis no dia 02 de maio

Jogada

Fortaleza x São Paulo: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fortaleza quer manter a sequência positiva, mantendo a invencibilidade em casa intacta e sem sofrer gols

Fernanda Alves Há 38 minutos

Jogada

São Paulo terá 5 desfalques para enfrentar o Fortaleza; Veja provável escalação

Time vem de quatro derrotas seguidas e enfrenta o Leão no Castelão

Vladimir Marques 01 de Outubro de 2025
Dirigentes comentam novo calendário do futebol

Jogada

Novo calendário do futebol brasileiro: o que pensam os dirigentes cearenses?

Presidente do Ceará, CEO do Fortaleza e presidente da Federação Cearense de Futebol comentaram sobre as mudanças ao Diário do nordeste

Brenno Rebouças 01 de Outubro de 2025