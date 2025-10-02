Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (2)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 2 de outubro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (2) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
Entre os jogos de destaque estão Vitória x Ceará, Fortaleza x São Paulo e Flamengo x Cruzeiro, os três jogos que fecham a disputa da 26ª rodada da Série A do Brasileirão.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (2)
UEFA EUROPA LEAGUE
- 13h45 | Roma x Lille | CazéTV
- 13h45 | Ludogorets x Betis | CazéTV
- 16h | Feyenoord x Aston Villa | CazéTV
- 16h | Porto x Estrela Vermelha | CazéTV
CAMPEONATO SAUDITA FEMININO
- 14h30 | Al Ittihad (F) x Al Hilal (F) | Canal GOAT
COPA MARIA BONITA
- 15h30 | Sport (F) x Botafogo-PB (F) | Canal GOAT
- 19h30 | Confiança (F) x Sampaio Corrêa (F) | Canal GOAT
LIBERTADORES FEMININA
- 16h | Corinthians (F) x Independiente del Valle (F) | Xsports (TV e YouTube), Canal GOAT e Sportv
- 16h | Boca Juniors (F) x Alianza Lima (F) | Canal GOAT
- 20h | Adiffem (F) x Ferroviária (F) | Xsports, Canal GOAT, CazéTV e Sportv 3
- 20h | Always Ready (F) x Santa Fe (F) | Canal GOAT
CAMPEONATO INGLÊS (TERCEIRA DIVISÃO)
- 16h | Rotherham x Bradford | Disney+
CAMPEONATO PAULISTA FEMININO
- 17h | Santos (F) x RB Bragantino (F) | Paulistão (YouTube)
MUNDIAL SUB-20
- 17h | Estados Unidos sub-20 x França sub-20 | CazéTV e FIFA+
- 17h | Colômbia sub-20 x Noruega sub-20 | FIFA+
- 20h | Nigéria sub-20 x Arábia Saudita sub-20 | FIFA+
- 20h | África do Sul sub-20 x Nova Caledônia sub-20 | FIFA+
COPA DA ARGENTINA (QUARTAS)
- 18h | Racing x River Plate | Xsports (TV e YouTube)
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 19h | Paysandu x Cuiabá | ESPN 4 e Disney+
- 21h30 | Vila Nova x Criciúma | Disney+
BRASILEIRÃO
- 19h | Vitória x Ceará | Premiere
- 19h30 | Fortaleza x São Paulo | Record, CazéTV e Premiere
- 20h30 | Flamengo x Cruzeiro | Sportv e Premiere
COPA DO URUGUAI (QUARTAS)
- 20h30 | Defensor x Central Español | Disney+
COPA CENTRO-AMERICANA (QUARTAS)
- 21h | Sporting San Miguelito x Xelaju | Disney+
- 23h15 | CD Olimpia x Cartaginés | Disney+
COPA DOS CAMPEÕES DA CONCACAF FEMININA
- 22h | Monterrey (F) x Vancouver Rise (F) | Disney+
