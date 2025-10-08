Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (8)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 8 de outubro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (8) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (8)
COPA DA LIGA JAPONESA
- 7h | Kashiwa Reysol x Kawasaki Frontale | Canal GOAT
- 7h | Yokohama FC x Sanfrecce Hiroshima | Canal GOAT
ELIMINATÓRIAS AFRICANAS
- 10h | Etiópia x Guiné Bissau | FIFA+
- 10h | Líbia x Cabo Verde | FIFA+
- 10h | Maurícia x Camarões | FIFA+
- 10h | Suazilândia x Angola | FIFA+
- 13h | Chade x Mali | FIFA+
- 13h | Comores x Madagascar | FIFA+
- 13h | Djibouti x Egito | FIFA+
- 13h | República Centro-Africana x Gana | FIFA+
- 13h | Serra Leoa x Burquina Fasso | FIFA+
- 16h | Níger x República do Congo | FIFA+
- 16h | Tanzânia x Zâmbia | FIFA+
ELIMINATÓRIAS EURO SUB-19
- 10h30 | Eslovênia sub-19 x Áustria sub-19 | FIFA+
ELIMINATÓRIAS ASIÁTICAS
- 12h | Omã x Catar | ESPN 4 e Disney+
- 14h15 | Indonésia x Arábia Saudita | ESPN 4 e Disney+
CHAMPIONS LEAGUE FEMININA
- 13h45 | Real Madrid (F) x Roma (F) | Disney+
- 13h45 | Twente (F) x Chelsea (F) | ESPN 2 e Disney+
- 16h | Manchester United (F) x Valerenga (F) | Disney+
- 16h | Sankt Polten (F) x Atlético de Madrid (F) | Disney+
- 16h | Wolfsburg (F) x PSG (F) | ESPN e Disney+
AMISTOSO
- 14h | Gibraltar x Nova Caledônia | Sportv 2
- 20h | Deportes Puerto Montt x Colo-Colo | Disney+
ELIMINATÓRIAS EURO SUB-17
- 14h | Bélgica sub-17 x Moldávia sub-17 | FIFA+
LIBERTADORES FEMININA
- 16h | Alianza Lima (F) x Adiffem (F) | Canal GOAT
- 16h | Ferroviária (F) x Boca Juniors (F) | Xsports, Sportv, CazéTV, Canal GOAT e N Sports
- 20h | Independiente Dragonas (F) x Always Ready (F) | Canal GOAT
- 20h | Independiente Santa Fé (F) x Corinthians (F) | Xsports, Sportv 2, CazéTV, Canal GOAT e N Sports
MUNDIAL SUB-20
- 16h30 | Argentina sub-20 x Nigéria sub-20 | FIFA+
- 16h30 | Colômbia sub-20 x África do Sul sub-20 | FIFA+
- 20h | Japão sub-20 x França sub-20 | FIFA+
- 20h | Paraguai sub-20 x Noruega sub-20 | FIFA+
BRASILEIRÃO
- 19h | Atlético-MG x Sport | Premiere
- 21h | Mirassol x Fluminense | Premiere
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 19h | Cuiabá x Novorizontino | Disney+
- 19h | Operário-PR x Athletic | Disney+
- 21h | Avaí x Volta Redonda | ESPN e Disney+
- 21h30 | América-MG x Vila Nova | Disney+
MLS
- 23h30 | Los Angeles FC x Toronto FC | Apple TV+
