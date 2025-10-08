Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (8)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 8 de outubro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:19)
Jogada
Legenda: Foto de Hércules, jogador do Fluminense, durante jogo
Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (8) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (8)

COPA DA LIGA JAPONESA

  • 7h | Kashiwa Reysol x Kawasaki Frontale | Canal GOAT
  • 7h | Yokohama FC x Sanfrecce Hiroshima | Canal GOAT

ELIMINATÓRIAS AFRICANAS

  • 10h | Etiópia x Guiné Bissau | FIFA+
  • 10h | Líbia x Cabo Verde | FIFA+
  • 10h | Maurícia x Camarões | FIFA+
  • 10h | Suazilândia x Angola | FIFA+
  • 13h | Chade x Mali | FIFA+
  • 13h | Comores x Madagascar | FIFA+
  • 13h | Djibouti x Egito | FIFA+
  • 13h | República Centro-Africana x Gana | FIFA+
  • 13h | Serra Leoa x Burquina Fasso | FIFA+
  • 16h | Níger x República do Congo | FIFA+
  • 16h | Tanzânia x Zâmbia | FIFA+

ELIMINATÓRIAS EURO SUB-19

  • 10h30 | Eslovênia sub-19 x Áustria sub-19 | FIFA+

ELIMINATÓRIAS ASIÁTICAS

  • 12h | Omã x Catar | ESPN 4 e Disney+
  • 14h15 | Indonésia x Arábia Saudita | ESPN 4 e Disney+

CHAMPIONS LEAGUE FEMININA

  • 13h45 | Real Madrid (F) x Roma (F) | Disney+
  • 13h45 | Twente (F) x Chelsea (F) | ESPN 2 e Disney+
  • 16h | Manchester United (F) x Valerenga (F) | Disney+
  • 16h | Sankt Polten (F) x Atlético de Madrid (F) | Disney+
  • 16h | Wolfsburg (F) x PSG (F) | ESPN e Disney+

AMISTOSO

  • 14h | Gibraltar x Nova Caledônia | Sportv 2
  • 20h | Deportes Puerto Montt x Colo-Colo | Disney+

ELIMINATÓRIAS EURO SUB-17

  • 14h | Bélgica sub-17 x Moldávia sub-17 | FIFA+

LIBERTADORES FEMININA

  • 16h | Alianza Lima (F) x Adiffem (F) | Canal GOAT
  • 16h | Ferroviária (F) x Boca Juniors (F) | Xsports, Sportv, CazéTV, Canal GOAT e N Sports
  • 20h | Independiente Dragonas (F) x Always Ready (F) | Canal GOAT
  • 20h | Independiente Santa Fé (F) x Corinthians (F) | Xsports, Sportv 2, CazéTV, Canal GOAT e N Sports

MUNDIAL SUB-20

  • 16h30 | Argentina sub-20 x Nigéria sub-20 | FIFA+
  • 16h30 | Colômbia sub-20 x África do Sul sub-20 | FIFA+
  • 20h | Japão sub-20 x França sub-20 | FIFA+
  • 20h | Paraguai sub-20 x Noruega sub-20 | FIFA+

BRASILEIRÃO

  • 19h | Atlético-MG x Sport | Premiere
  • 21h | Mirassol x Fluminense | Premiere

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 19h | Cuiabá x Novorizontino | Disney+
  • 19h | Operário-PR x Athletic | Disney+
  • 21h | Avaí x Volta Redonda | ESPN e Disney+
  • 21h30 | América-MG x Vila Nova | Disney+

MLS

  • 23h30 | Los Angeles FC x Toronto FC | Apple TV+
