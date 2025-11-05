Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (5)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 5 de novembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:31)
Jogada
Legenda: Erling Haaland, atacante do Manchester City, durante jogo
Foto: Oli SCARFF / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (5) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (5)

AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE

  • 7h | Vissel Kobe x Ulsan HD | Disney+

AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO

  • 15h15 | Al Nassr x Goa | ESPN 4 e Disney+

MUNDIAL SUB-17

  • 9h30 | Panamá x Irlanda | FIFA+
  • 9h30 | Tadjiquistão x República Tcheca | FIFA+
  • 10h | Paraguai x Uzbequistão | FIFA+
  • 10h30 | Áustria x Arábia Saudita | FIFA+
  • 11h45 | Mali x Nova Zelândia | FIFA+
  • 12h15 | EUA x Burkina Faso | FIFA+
  • 12h45 | Canadá x Uganda | FIFA+
  • 12h45 | França x Chile | FIFA+

MUNDIAL FEMININO SUB-17

  • 12h30 | Brasil x Coreia do Norte | CazéTV e FIFA+
  • 16h | Holanda x México | CazéTV e FIFA+

UEFA YOUTH LEAGUE

  • 10h | Ajax x Galatasaray | UEFA.tv
  • 12h | Newcastle x Athletic Bilbao | UEFA.tv

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

  • 14h45 | Qarabag x Chelsea | TNT e HBO Max
  • 14h45 | Pafos x Villarreal | Space e HBO Max
  • 17h | Club Brugge x Barcelona | TNT e HBO Max
  • 17h | Newcastle x Athletic Bilbao | Space e HBO Max
  • 17h | Manchester City x Borussia Dortmund | HBO Max
  • 17h | Inter de Milão x Kairat | HBO Max
  • 17h | Olympique de Marseille x Atalanta | HBO Max
  • 17h | Benfica x Bayer Leverkusen | HBO Max
  • 17h | Ajax x Galatasaray | HBO Max

CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO

  • 15h | Eintracht Frankfurt x Colônia | DAZN

COPA DO BRASIL SUB-20

  • 15h | Vasco x América-MG | Vasco TV
  • 15h30 | São Paulo x Grêmio | Sportv

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 17h | Portsmouth x Wrexham | Xsports e Disney+

BRASILEIRÃO

  • 19h | RB Bragantino x Corinthians | Premiere
  • 19h | Sport x Juventude | Premiere
  • 19h | Vitória x Internacional | Premiere
  • 19h30 | Botafogo x Vasco | Prime Video
  • 20h | Atlético-MG x Bahia | Premiere
  • 20h | Grêmio x Cruzeiro | Premiere
  • 21h30 | São Paulo x Flamengo | Globo, ge tv e Premiere

COPA DO CARIBE

  • 20h | Mount Pleasant x Defence Force | Disney+

COPA DA ARGENTINA

  • 21h10 | Independiente Rivadavia x Argentinos Juniors | Xsports
