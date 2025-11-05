Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (5)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (5) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (5)
AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE
- 7h | Vissel Kobe x Ulsan HD | Disney+
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO
- 15h15 | Al Nassr x Goa | ESPN 4 e Disney+
MUNDIAL SUB-17
- 9h30 | Panamá x Irlanda | FIFA+
- 9h30 | Tadjiquistão x República Tcheca | FIFA+
- 10h | Paraguai x Uzbequistão | FIFA+
- 10h30 | Áustria x Arábia Saudita | FIFA+
- 11h45 | Mali x Nova Zelândia | FIFA+
- 12h15 | EUA x Burkina Faso | FIFA+
- 12h45 | Canadá x Uganda | FIFA+
- 12h45 | França x Chile | FIFA+
MUNDIAL FEMININO SUB-17
- 12h30 | Brasil x Coreia do Norte | CazéTV e FIFA+
- 16h | Holanda x México | CazéTV e FIFA+
UEFA YOUTH LEAGUE
- 10h | Ajax x Galatasaray | UEFA.tv
- 12h | Newcastle x Athletic Bilbao | UEFA.tv
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
- 14h45 | Qarabag x Chelsea | TNT e HBO Max
- 14h45 | Pafos x Villarreal | Space e HBO Max
- 17h | Club Brugge x Barcelona | TNT e HBO Max
- 17h | Newcastle x Athletic Bilbao | Space e HBO Max
- 17h | Manchester City x Borussia Dortmund | HBO Max
- 17h | Inter de Milão x Kairat | HBO Max
- 17h | Olympique de Marseille x Atalanta | HBO Max
- 17h | Benfica x Bayer Leverkusen | HBO Max
- 17h | Ajax x Galatasaray | HBO Max
CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO
- 15h | Eintracht Frankfurt x Colônia | DAZN
COPA DO BRASIL SUB-20
- 15h | Vasco x América-MG | Vasco TV
- 15h30 | São Paulo x Grêmio | Sportv
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 17h | Portsmouth x Wrexham | Xsports e Disney+
BRASILEIRÃO
- 19h | RB Bragantino x Corinthians | Premiere
- 19h | Sport x Juventude | Premiere
- 19h | Vitória x Internacional | Premiere
- 19h30 | Botafogo x Vasco | Prime Video
- 20h | Atlético-MG x Bahia | Premiere
- 20h | Grêmio x Cruzeiro | Premiere
- 21h30 | São Paulo x Flamengo | Globo, ge tv e Premiere
COPA DO CARIBE
- 20h | Mount Pleasant x Defence Force | Disney+
COPA DA ARGENTINA
- 21h10 | Independiente Rivadavia x Argentinos Juniors | Xsports
