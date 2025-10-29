Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 29 de outubro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Jogadores do Liverpool comemoram gol durante jogo
Foto: Oli SCARFF / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (29) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (29)

MUNDIAL FEMININO SUB-17

  • 12h30 | Espanha x França | CazéTV e FIFA+
  • 12h30 | México x Paraguai | FIFA+
  • 16h | Canadá x Zâmbia | FIFA+
  • 16h | Japão x Colômbia | FIFA+

COPA DA UCRÂNIA

  • 13h | Dínamo de Kiev x Shakhtar Donetsk | Canal GOAT

COPA DA ALEMANHA

  • 14h | Paderborn x Bayer Leverkusen | Disney+
  • 14h | Mainz x Stuttgart | Disney+
  • 16h45 | Colônia x Bayern de Munique | Disney+
  • 16h45 | Fortuna Düsseldorf x Freiburg | Disney+

CAMPEONATO ESLOVACO

  • 14h | Komarno x Slovan Bratislava | TV Green e OneFootball
  • 14h | Spartak Trnava x Kosice | OneFootball

CAMPEONATO EGÍPCIO

  • 14h | Petrojet x Al Ahly | Link Sport Club Podcast

CAMPEONATO ITALIANO – SÉRIE A

  • 14h30 | Juventus x Udinese | Xsports e Disney+
  • 14h30 | Roma x Parma | ESPN 4 e Disney+
  • 14h30 | Como x Hellas Verona | Disney+
  • 16h45 | Inter de Milão x Fiorentina | ESPN 3 e Disney+
  • 16h45 | Bologna x Torino | Xsports e Disney+
  • 16h45 | Genoa x Cremonese | Disney+

CAMPEONATO ITALIANO – SÉRIE B

  • 16h30 | Spezia x Padova | OneFootball
  • 16h30 | Mantova x Catanzaro | OneFootball

COPA DO REI DA ESPANHA

  • 15h | Las Garres x Elche | Disney+
  • 15h | Sant Jordi x Osasuna | Disney+
  • 16h | Atletic Sant Just x Mallorca | Disney+
  • 17h | Ciudad Lucena x Villarreal | Disney+
  • 17h | Yuncos x Rayo Vallecano | Disney+

CAMPEONATO FRANCÊS

  • 15h | Lorient x PSG | CazéTV
  • 17h05 | Olympique de Marseille x Angers | CazéTV

CAMPEONATO NORUEGUÊS

  • 15h | Brann x Bodo/Glimt | Canal GOAT, TV Green e OneFootball
  • 17h | Rosenborg x Sandefjord | TV Green e OneFootball

CAMPEONATO ESCOCÊS

  • 16h45 | Hibernian x Rangers | Canal GOAT

COPA DA LIGA INGLESA

  • 16h45 | Liverpool x Crystal Palace | ESPN e Disney+
  • 16h45 | Arsenal x Brighton | ESPN 4 e Disney+
  • 16h45 | Swansea x Manchester City | Disney+
  • 16h45 | Wolverhampton x Chelsea | Disney+
  • 17h | Newcastle x Tottenham | Disney+

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO

  • 16h | Ferroviária x Realidade Jovem | Paulistão (YouTube)

COPA DO BRASIL SUB-20

  • 17h | Atlético-MG x Flamengo | Sportv

BRASILEIRÃO – SÉRIE A

  • 19h | Fluminense x Ceará | Premiere

COPA DO URUGUAI

  • 20h30 | Peñarol x Plaza Colonia | Disney+

COPA DO CARIBE

  • 20h45 | Plaza Amador x Sporting San Miguelito | Disney+
  • 21h | Mount Pleasant x Defence Force | Disney+

LIBERTADORES

  • 21h30 | Racing x Flamengo | Globo, ge tv e Paramount+

COPA CENTRO-AMERICANA

  • 23h | Xelaju x Real España | Disney+

MLS

  • 23h30 | Los Angeles FC x Austin | Apple TV
