Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (1º)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 1º de outubro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (1º) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
Entre os jogos de destaque estão Barcelona x PSG, na Champions League, Brasil x Marrocos, na Copa do Mundo Sub-20, além de jogos importantes na 26ª rodada da Série A do Brasileirão 2025, como Palmeiras x Vasco.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (1º)
UEFA YOUTH LEAGUE
- 9h | Bayer Leverkusen sub-19 x PSV sub-19 | UEFA.tv
- 11h | Barcelona sub-19 x PSG sub-19 | UEFA.tv
AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE
- 9h15 | Shanghai Shenhua x Ulsan HD | Disney+
CAMPEONATO ESLOVACO
- 13h | Kosice x Dunajská Streda | TV Green e OneFootball
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
- 13h45 | Union Saint-Gilloise x Newcastle | TNT e HBO Max
- 13h45 | Qarabag x Copenhague | Space e HBO Max
- 16h | Barcelona x PSG | TNT e HBO Max
- 16h | Monaco x Manchester City | Space e HBO Max
- 16h | Arsenal x Olympiacos | HBO Max
- 16h | Villarreal x Juventus | HBO Max
- 16h | Napoli x Sporting | HBO Max
- 16h | Bayer Leverkusen x PSV | HBO Max
- 16h | Borussia Dortmund x Athletic Bilbao | HBO Max
CAMPEONATO NORUEGUÊS
- 14h | KFUM x Fredrikstad | TV Green e OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO – 3ª DIVISÃO
- 14h | Munique 1860 x Viktoria Colônia | Canal GOAT e OneFootball
- 14h | Osnabrück x Jahn Regensburg | Canal CaloSalvador e OneFootball
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO
- 15h15 | Al Zawraa x Al Nassr | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ITALIANO – 2ª DIVISÃO
- 15h30 | Carrarese x Modena | OneFootball
- 15h30 | Pescara x Südtirol | OneFootball
CAMPEONATO INGLÊS – 2ª DIVISÃO
- 16h | Queens Park Rangers x Oxford United | Xsports e Disney+
MUNDIAL SUB-20
- 17h | Espanha sub-20 x México sub-20 | Sportv, CazéTV e FIFA+
- 17h | Itália sub-20 x Cuba sub-20 | FIFA+
- 20h | Brasil sub-20 x Marrocos sub-20 | Sportv, CazéTV e FIFA+
- 20h | Argentina sub-20 x Austrália sub-20 | FIFA+
COPA SANTA CATARINA
- 19h | Avaí x Marcílio Dias | Metrópoles (YouTube)
BRASILEIRÃO
- 19h | Palmeiras x Vasco | Premiere
- 19h | Sport x Fluminense | Premiere
- 19h | Mirassol x RB Bragantino | Premiere
- 19h30 | Internacional x Corinthians | Prime Video
- 21h30 | Santos x Grêmio | ge tv, Globo e Premiere
- 21h30 | Botafogo x Bahia | Globo e Premiere
AMISTOSO INTERNACIONAL
- 20h | Ñublense x Colo-Colo | Disney+
COPA DOS CAMPEÕES DA CONCACAF FEMININA
- 20h | NJ/NY Gotham (F) x Washington Spirit (F) | Disney+
- 22h | Pachuca (F) x Alajuelense (F) | Disney+
COPA CENTRO-AMERICANA
- 21h | Plaza Amador x Real España | Disney+
COPA DO CARIBE
- 21h | Weymouth Wales x Cavalier | Disney+
- 21h | Cibao x Defense Force | Disney+
