Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (1º)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 1º de outubro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:46)
Jogada
Legenda: Raphinha, jogador do Barcelona, durante partida
Foto: Josep LAGO / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (1º) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

Entre os jogos de destaque estão Barcelona x PSG, na Champions League, Brasil x Marrocos, na Copa do Mundo Sub-20, além de jogos importantes na 26ª rodada da Série A do Brasileirão 2025, como Palmeiras x Vasco.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (1º)

UEFA YOUTH LEAGUE

  • 9h | Bayer Leverkusen sub-19 x PSV sub-19 | UEFA.tv
  • 11h | Barcelona sub-19 x PSG sub-19 | UEFA.tv

AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE

  • 9h15 | Shanghai Shenhua x Ulsan HD | Disney+

CAMPEONATO ESLOVACO

  • 13h | Kosice x Dunajská Streda | TV Green e OneFootball

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

  • 13h45 | Union Saint-Gilloise x Newcastle | TNT e HBO Max
  • 13h45 | Qarabag x Copenhague | Space e HBO Max
  • 16h | Barcelona x PSG | TNT e HBO Max
  • 16h | Monaco x Manchester City | Space e HBO Max
  • 16h | Arsenal x Olympiacos | HBO Max
  • 16h | Villarreal x Juventus | HBO Max
  • 16h | Napoli x Sporting | HBO Max
  • 16h | Bayer Leverkusen x PSV | HBO Max
  • 16h | Borussia Dortmund x Athletic Bilbao | HBO Max

CAMPEONATO NORUEGUÊS

  • 14h | KFUM x Fredrikstad | TV Green e OneFootball

CAMPEONATO ALEMÃO – 3ª DIVISÃO

  • 14h | Munique 1860 x Viktoria Colônia | Canal GOAT e OneFootball
  • 14h | Osnabrück x Jahn Regensburg | Canal CaloSalvador e OneFootball

AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO

  • 15h15 | Al Zawraa x Al Nassr | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ITALIANO – 2ª DIVISÃO

  • 15h30 | Carrarese x Modena | OneFootball
  • 15h30 | Pescara x Südtirol | OneFootball

CAMPEONATO INGLÊS – 2ª DIVISÃO

  • 16h | Queens Park Rangers x Oxford United | Xsports e Disney+

MUNDIAL SUB-20

  • 17h | Espanha sub-20 x México sub-20 | Sportv, CazéTV e FIFA+
  • 17h | Itália sub-20 x Cuba sub-20 | FIFA+
  • 20h | Brasil sub-20 x Marrocos sub-20 | Sportv, CazéTV e FIFA+
  • 20h | Argentina sub-20 x Austrália sub-20 | FIFA+

COPA SANTA CATARINA

  • 19h | Avaí x Marcílio Dias | Metrópoles (YouTube)

BRASILEIRÃO

  • 19h | Palmeiras x Vasco | Premiere
  • 19h | Sport x Fluminense | Premiere
  • 19h | Mirassol x RB Bragantino | Premiere
  • 19h30 | Internacional x Corinthians | Prime Video
  • 21h30 | Santos x Grêmio | ge tv, Globo e Premiere
  • 21h30 | Botafogo x Bahia | Globo e Premiere

AMISTOSO INTERNACIONAL

  • 20h | Ñublense x Colo-Colo | Disney+

COPA DOS CAMPEÕES DA CONCACAF FEMININA

  • 20h | NJ/NY Gotham (F) x Washington Spirit (F) | Disney+
  • 22h | Pachuca (F) x Alajuelense (F) | Disney+

COPA CENTRO-AMERICANA

  • 21h | Plaza Amador x Real España | Disney+

COPA DO CARIBE

  • 21h | Weymouth Wales x Cavalier | Disney+
  • 21h | Cibao x Defense Force | Disney+
