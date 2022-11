Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horários das partidas desta quarta-feira, (2)

A agenda de jogos desta quarta-feira, (2), está movimentada, com decisão do Campeonato Gaúcho, jogos da 35º rodada do Campeonato Brasileiro, Champions League e o Paulista Feminino.

JOGOS DE HOJE, QUARTA (2)

Campeonato Brasileiro

16h - América-MG x Internacional - Premiere

16h - Athletico-PR x Goiás - Furacão Play

19h - Juventude x Coritiba - Premiere

19h - Atlético-GO x Santos - SporTV e Premiere

19h - Avaí x Bragantino - Premiere

21h30 - Flamengo x Corinthians - Globo e Premiere

21h30 - Palmeiras x Fortaleza - Globo, SporTV e Premiere

Liga dos Campeões

14h45 - Real Madrid x Celtic - TNT Sports e HBO Max

14h45 - Shakhtar Donetsk x RB Leipzig - HBO Max e Space

17h - Chelsea x Dínamo Zagreb - HBO Max

17h - Milan x RB Salzburg - HBO Max e Space

17h - Manchester City x Sevilla - HBO Max

17h - Copenhagen x Borussia Dortmund - HBO Max

17h - Juventus x PSG - TNT Sports e HBO Max

17h - Maccabi Haifa x Benfica - HBO Max

Campeonato Gaúcho Feminino

10h30 - Internacional x Grêmio - FGF TV

Campeonato Paulista Feminino

15h - Santos x Bragantino - Sem informação de transmissão

17h - Ferroviária x Portuguesa - Sem informação de trasmissão