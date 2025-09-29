Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (29)
Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:54)
A agenda dos jogos de hoje da NFL na TV desta segunda-feira (29) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (29), NA NFL
- 20h15 | New York Jets x Miami Dolphins | ESPN e Disney+
- 21h15 | Cincinnati Bengals x Denver Broncos | ESPN e Disney+
