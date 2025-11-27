Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (27)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Jared Goff, quarterback do Detroit Lions, durante jogo da NFL
Foto: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NFL na TV desta quinta-feira (27) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (27), NA NFL

  • 15h | Green Bay Packers x Detroit Lions | Sportv 2
  • 18h30 | Kansas City Chiefs x Dallas Cowboys | Sportv 2
  • 22h20 | Cincinnati Bengals x Baltimore Ravens | Sportv 2 e GE TV
Assuntos Relacionados
Martín Palermo em ação pelo Fortaleza

Jogada

Palermo faz pedido para torcida do Fortaleza após vitória: ‘precisamos do Castelão lotado’

O Leão venceu o Bragantino por 1 a 0 nesta quarta-feira (26)

Alexandre Mota Há 22 minutos
Foto de torcida do Fortaleza, que contra o Sport tem ingressos a R$ 10 e sócio gratuito

Jogada

Fortaleza x Atlético-MG tem ingressos promocionais e vagas do sócio gratuito; veja

Equipes se enfrentam no domingo (30) pela Série A do Brasileirão, no Castelão

Daniel Farias Há 50 minutos
Foto de Jared Goff, quarterback do Detroit Lions, durante jogo da NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (27)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Thiago Silva em ação pelo Fluminense

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (27)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 27 de novembro de 2025

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Bruno Pacheco, jogador do Fortaleza

Jogada

Bruno Pacheco passa por cirurgia após lesão no Fortaleza e só volta a jogar em 2026

Lateral-esquerdo fraturou a mão durante treinamento do Fortaleza no Pici

Daniel Farias e Fernanda Alves Há 1 hora
Galvão Bueno parabeniza Fortaleza após nova vitória na Série A

Jogada

Galvão Bueno parabeniza Fortaleza após nova vitória na Série A: ‘o Laion está vivo’

Narrador esportivo fez uma publicação no seu perfil nas redes sociais

Daniel Farias Há 2 horas