Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (27)
Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje da NFL na TV desta quinta-feira (27) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (27), NA NFL
- 15h | Green Bay Packers x Detroit Lions | Sportv 2
- 18h30 | Kansas City Chiefs x Dallas Cowboys | Sportv 2
- 22h20 | Cincinnati Bengals x Baltimore Ravens | Sportv 2 e GE TV
