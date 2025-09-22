Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NFL: onde assistir nesta segunda-feira (22)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Lamar Jackson, jogador do Baltimore Ravens, durante jogo na NFL
Foto: Bryan M. Bennett / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NFL na TV desta segunda-feira (22) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (22), NA NFL

  • 21h15 | Detroit Lions x Baltimore Ravens | ESPN e Disney+
Foto de Lamar Jackson, jogador do Baltimore Ravens, durante jogo na NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: onde assistir nesta segunda-feira (22)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias Há 57 minutos
Foto de Ávila durante Palmeiras x Fortaleza na Série A

Jogada

Chance de rebaixamento do Fortaleza após 24ª rodada da Série A

Probabilidade foi atualizada depois do Leão perder para o Palmeiras

Daniel Farias 22 de Setembro de 2025
Foto de torcida do Fortaleza, que contra o Sport tem ingressos a R$ 10 e sócio gratuito

Jogada

Fortaleza x Sport tem ingressos a R$ 10 e sócio gratuito

Equipes se enfrentam no sábado (27) pela Série A do Brasileirão

Daniel Farias 22 de Setembro de 2025
Daniel Paulista comemora vitória do Sport

Jogada

Técnico do Sport trata jogo com Fortaleza como decisão

As equipes luta contra o rebaixamento na Série A de 2025

Alexandre Mota 22 de Setembro de 2025
Foto do técnico Martín Palermo, que não terá titular do Fortaleza, suspenso, que e não enfrenta o Sport

Jogada

Titular do Fortaleza é suspenso e não enfrenta o Sport

Jogador completou série de três cartões amarelos na Série A

Daniel Farias 22 de Setembro de 2025
Montagem com fotos dos candidatos ao prêmio Bola de Ouro

Jogada

Bola de Ouro 2025 hoje: horário, categorias e favoritos

O evento ocorre nesta segunda-feira (22), em Paris

Alexandre Mota 22 de Setembro de 2025