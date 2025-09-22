Jogos de hoje na NFL: onde assistir nesta segunda-feira (22)
Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje da NFL na TV desta segunda-feira (22) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (22), NA NFL
- 21h15 | Detroit Lions x Baltimore Ravens | ESPN e Disney+