Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (20)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:54)
Jogada
Legenda: O San Antonio Spurs entra em quadra nesta quarta-feira (31)
Foto: RONALD CORTES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta terça-feira (20) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (20), NA NBA

  • 21h | Philadelphia 76ers x Phoenix Suns | League Pass
  • 22h | Houston Rockets x San Antonio Spurs | Prime Video
  • 22h | Chicago Bulls x Los Angeles Clippers | League Pass
  • 23h | Utah Jazz x Minnesota Timberwolves | League Pass
  • 0h | Denver Nuggets x Los Angeles Lakers | Prime Video
  • 0h | Golden State Warriors x Toronto Raptors | League Pass
  • 0h | Sacramento Kings x Miami Heat | League Pass
