Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (20)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta terça-feira (20) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (20), NA NBA
- 21h | Philadelphia 76ers x Phoenix Suns | League Pass
- 22h | Houston Rockets x San Antonio Spurs | Prime Video
- 22h | Chicago Bulls x Los Angeles Clippers | League Pass
- 23h | Utah Jazz x Minnesota Timberwolves | League Pass
- 0h | Denver Nuggets x Los Angeles Lakers | Prime Video
- 0h | Golden State Warriors x Toronto Raptors | League Pass
- 0h | Sacramento Kings x Miami Heat | League Pass
