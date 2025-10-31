Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (31)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 14:54)
Jogada
Legenda: Boston Celtics entra em quadra nesta noite
Foto: Brian Babineau / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta sexta-feira (31) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (31), NA NBA

  • 20h | Indiana Pacers x Atlanta Hawks | League Pass
  • 20h | Philadelphia 76ers x Boston Celtics | Amazon Prime Video
  • 20h30 | Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors | League Pass
  • 21h | Chicago Bulls x New York Knicks | League Pass
  • 22h30 | Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers | Amazon Prime Video
  • 23h | Phoenix Suns x Utah Jazz | League Pass
  • 23h | Portland Trail Blazers x Denver Nuggets | League Pass
  • 23h30 | LA Clippers x New Orleans Pelicans | League Pass
Assuntos Relacionados
Boston Celtics

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (31)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 41 minutos
Torcida do Fortaleza no aeroporto

Jogada

Com Lucas Crispim e festa da torcida, Fortaleza embarca para jogo com Santos; veja lista

As equipes se enfrentam neste sábado (1º), na Vila Belmiro, pela Série A

Alexandre Mota Há 2 horas
Foto de Marcos Leonardo, jogador do Al-Hilal, que entra em campo nesta sexta-feira (25)

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (31)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 31 de outubro de 2025

Daniel Farias 31 de Outubro de 2025
Torcida do Ceará na Arena Castelão

Jogada

Ceará anuncia 20 mil torcedores confirmados para jogo contra o Fluminense

Partida pela Série A do Brasileirão acontece neste domingo (2), na Arena Castelão

Daniel Farias 31 de Outubro de 2025
Foto de Mancuso, lateral-direito do Fortaleza

Jogada

Treino dobrado e fisioterapeuta estrangeiro: como Mancuso virou destaque no Fortaleza de Palermo

Em entrevista exclusiva, lateral conta bastidores do Fortaleza na luta pela permanência na Série A

Daniel Farias 31 de Outubro de 2025
Arbitragem para Santos x Fortaleza

Jogada

Santos x Fortaleza: arbitragem terá Daronco e Caio Max, que tem histórico polêmico com o Leão

Escala de arbitragem para a partida foi divulgada nesta quinta-feira (30), confira:

Brenno Rebouças 30 de Outubro de 2025