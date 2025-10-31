Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (31)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 14:54)
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta sexta-feira (31) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (31), NA NBA
- 20h | Indiana Pacers x Atlanta Hawks | League Pass
- 20h | Philadelphia 76ers x Boston Celtics | Amazon Prime Video
- 20h30 | Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors | League Pass
- 21h | Chicago Bulls x New York Knicks | League Pass
- 22h30 | Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers | Amazon Prime Video
- 23h | Phoenix Suns x Utah Jazz | League Pass
- 23h | Portland Trail Blazers x Denver Nuggets | League Pass
- 23h30 | LA Clippers x New Orleans Pelicans | League Pass
Assuntos Relacionados