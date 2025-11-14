Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (14)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Curry entra em quadra com o Golden State Warriors
Foto: Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta sexta-feira (14) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (14), NA NBA

  • 21h | New York Knicks x Miami Heat | Amazon Prime Video
  • 21h | Orlando Magic x Brooklyn Nets | League Pass
  • 21h30 | Detroit Pistons x Philadelphia 76ers | League Pass
  • 22h | Houston Rockets x Portland Trail Blazers | League Pass
  • 22h | Milwaukee Bucks x Charlotte Hornets | League Pass
  • 22h | Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings | League Pass
  • 22h | New Orleans Pelicans x Los Angeles Lakers | League Pass
  • 22h30 | Dallas Mavericks x LA Clippers | League Pass
  • 23h30 | San Antonio Spurs x Golden State Warriors | Amazon Prime Video
