Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (25)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 12:08)
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV deste sábado (25) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (25), NA NBA
- 20h | Orlando Magic x Chicago Bulls | League Pass
- 20h30 | Atlanta Hawks x Oklahoma City Thunder | ESPN e Disney+
- 20h30 | Philadelphia 76ers x Charlotte Hornets | League Pass
- 21h | Memphis Grizzlies x Indiana Pacers | League Pass
- 22h | Denver Nuggets x Phoenix Suns | League Pass
Assuntos Relacionados