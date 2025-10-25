Diário do Nordeste
Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (25)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 12:08)
Jogada
Legenda: Shai Gilgeous-Alexander, jogador do Oklahoma City Thunder, durante jogo da NBA
Foto: ZACH BEEKER / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV deste sábado (25) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (25), NA NBA

  • 20h | Orlando Magic x Chicago Bulls | League Pass
  • 20h30 | Atlanta Hawks x Oklahoma City Thunder | ESPN e Disney+
  • 20h30 | Philadelphia 76ers x Charlotte Hornets | League Pass
  • 21h | Memphis Grizzlies x Indiana Pacers | League Pass
  • 22h | Denver Nuggets x Phoenix Suns | League Pass
