Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (17)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
(Atualizado às 12:47)
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV deste sábado (17) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (17), NA NBA
- 19h | Utah Jazz x Dallas Mavericks | ESPN 4 e Disney+
- 21h30 | Boston Celtics x Atlanta Hawks | League Pass
- 21h30 | Indiana Pacers x Detroit Pistons | League Pass
- 21h30 | Phoenix Suns x New York Knicks | ESPN 2 e Disney+
- 22h | Oklahoma City Thunder x Miami Heat | League Pass
- 22h | Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs | League Pass
- 22h30 | Charlotte Hornets x Golden State Warriors | League Pass
- 23h | Washington Wizards x Denver Nuggets | League Pass
