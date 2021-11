Jogos de hoje: confira partidas de futebol deste domingo (07/11)

O domingo (07) de futebol será de bola rolando na Série A, B e C do Campeonato Brasileiro. Além disso, as principais ligas europeias e a Taça Libertadores Feminina também movimentam a rodada.

VEJA HORÁRIO E ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DESTE DOMINGO (07)

Campeonato Brasileiro Série A

Santos x Palmeiras - 16h - TV Globo, TNT e Premiere

Atlético-MG x América-MG - 16h - TV Globo, SporTV e Premiere

RB Bragantino x Athletico-PR - 16h - Sem informação de transmissão

Bahia x São Paulo - 18h15 - Premiere

Ceará x Cuiabá - 20h30 - Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Vasco x Botafogo - 16h - TV Globo e Premiere

Sampaio Corrêa x Brasil de Pelotas - 18h15 - Premiere

Vila Nova x Guarani - 18h15 - Premiere

Ponte Preta x CRB - 20h30 - Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

Novorizontino x Manaus - 16h - Band e DAZN

Tombense x Ypiranga-RS - 16h - Band

Taça Libertadores Feminina

Corinthians x Nacional-URU - 17h30 - Fox Sports e Facebook Watch Conmebol

Deportivo Cali x Real Tomayapo - 17h30 - Facebook Watch Conmebol

San Lorenzo x Deportivo Capiatá - 19h45 - Facebook Watch Conmebol

Alianza Lima x Universidad de Chile - 19h45 - Facebook Watch Conmebol

Campeonato Inglês

Arsenal x Watford - 11h - ESPN Brasil e Star+

Everton x Tottenham - 11h - Star+

Leeds United x Leicester - 11h - Star+

West Ham x Liverpool - 13h30 - Star+

Campeonato Espanhol

Villarreal x Getafe - 10h - Star+

Valencia x Atlético de Madrid - 12h15 - Star+

Mallorca x Elche - 14h30 - Star+

Osasuna x Real Sociedad - 14h30 - Star+

Betis x Sevilla - 17h - Star+

Campeonato Italiano

Venezia x Roma - 08h30 - Star+

Sampdoria x Bologna - 11h - Star+

Udinese x Sassuolo - 11h - Star+

Lazio x Salernitana - 14h - Star+

Napoli x Hellas Verona - 14h - Star+

Milan x Internazionale - 16h45 - Star+

Campeonato Alemão

Hertha Berlin x Bayer Leverkusen - 11h30 - Sem informação de transmissão

Colônia x Union Berlin - 13h30 - Sem informação de transmissão

Greuther Fürth x Eintracht Frankfurt - 15h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Francês

Olympique de Marselha x Metz - 09h - Star+

Lorient x Brest - 11h - Star+

Nantes x Strasbourg - 11h - Star+

Reims x Monaco - 11h - Star+

Saint-Étienne x Clermont - 11h - Star+

Nice x Montpellier - 13h - Star+

Rennes x Lyon - 16h45 - Star+

Campeonato Português

Tondela x Marítimo - 11h - Sem informação de transmissão

Santa Clara x Porto - 14h - RTP Internacional

Paços de Ferreira x Sporting - 16h - Sem informação de transmissão

Benfica x Braga - 18h15 - Sem informação de transmissão