West Ham x Liverpool: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O West Ham enfrenta o Liverpool neste domingo (7), às 13h30 (de Brasília), no London Stadium, em Londres, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês (Premier League).

As equipes buscam se aproximar da liderança após o tropeço do Chelsea na abertura da rodada - empatou com o Bunrley e ficou com 26 pontos. Na tabela, o Liverpool soma 22 e está na 3ª posição, enquanto o West Ham é o 4º, com 20.

Onde vai passar

O clássico inglês será transmitido pela plataforma de streaming Star+.

Prováveis Escalações

West Ham

Areola; Coufal, Dawson, Diop e Cresswell; Noble, Rice e Lanzini; Benrahma, Masuaku e Antonio. Técnico: Thomas Tuchel.

Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Fabinho, Keita e Jones; Mané, Jota e Salah. Técnico: Jürgen Klopp.

West Ham x Liverpool

Local: London Stadium, em Londres-ING.

Data: 13h30 (de Brasília), domingo, 7 de novembro.

Árbitro: C. Pawson.

