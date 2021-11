Everton x Tottenham: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Everton enfrenta o Tottenham nesta domingo (7), às 11h (de Brasília), no Goodison Park, em Liverpool, pela 11ª rodada da Premier League.

As equipes estão próximas na tabela, com o Spurs na frente: 10º, com 15, contra 14 pontos dos donos da casa. Com a Europa League pela frente, o Tottenham trouxe o técnico italiano Antonio Conte e aposta em uma reação após o duelo direto diante do adversário comandado pelo espanhol Rafa Benítez.

Onde vai passar

O duelo será transmitido ao vivo pela ESPN e o serviço de streaming Star+.

Prováveis Escalações

Everton

Pickford; Coleman, Holgate, Keane, Godfrey; Townsend, Allan, Delph, Iwobi; Gray, Richarlison. Técnico: Rafa Benítez.

Tottenham

Lloris; Dier, Romero, Sanchez; Emerson, Hojbjerg, Skipp e Reguilon; Lucas, Kane, Son. Técnico: Antonio Conte.

Everton x Tottenham

Local: Goodison Park, em Liverpool.

Data: 11h (de Brasília), domingo, 7 de novembro.

Árbitro: C. Kavanagh.

