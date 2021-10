Jogos de hoje: confira partidas de futebol desta quarta-feira (13/10)

A quarta-feira (13) de futebol será de bola rolando na Série A do Campeonato Brasileiro e na Pré-Copa do Nordeste. Além disso, a final do Campeonato Paranaense e as Eliminatórias da América do Norte e Central também movimentam a rodada.

JOGOS DE HOJE: VEJA HORÁRIO E ONDE ASSISTIR AS PARTIDAS AO VIVO DESTA QUARTA (13)

Campeonato Brasileiro Série A

Flamengo x Juventude - 19h - Premiere

Atlético-MG x Santos - 19h - Premiere

Chapecoense x Athletico-PR - 19h - Sem informação de transmissão

Fortaleza x Grêmio - 20h30 - Premiere

Corinthians x Fluminense - 21h - SporTV e Premiere

Internacional x América-MG - 21h30 - Premiere

Pré-Copa do Nordeste

Moto Club x Retrô - 15h - Nordeste FC e YouTube da Copa do Nordeste

Jacuipense x Atlético-CE - 19h30 - Nordeste FC

Campeonato Paranaense

FC Cascavel x Londrina - 15h20 - Sem informação de transmissão

Eliminatórias da América do Norte e Central

Estados Unidos x Costa Rica - 20h - Sem informação de transmissão

Canadá x Panamá - 20h30 - Sem informação de transmissão

Honduras x Jamaica - 21h05 - Sem informação de transmissão

El Salvador x México - 23h05 - Sem informação de transmissão