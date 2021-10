Jogos de hoje: confira partidas de futebol desta quinta-feira (14/10)

A quinta-feira (14) de futebol será de bola rolando na Série A do Campeonato Brasileiro, além das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. A Copa Verde e a Pré-Copa do Nordeste também movimentam a rodada.

VEJA HORÁRIO E ONDE ASSISTIR AS PARTIDAS AO VIVO DESTA QUINTA (14)

Campeonato Brasileiro Série A

São Paulo x Ceará - 19h - Premiere

Cuiabá x Sport - 19h - SporTV e Premiere

Eliminatórias da América do Sul

Bolívia x Paraguai - 17h - SporTV

Colômbia x Equador - 18h - SporTV 2

Argentina x Peru - 20h30 - SporTV 2

Chile x Venezuela - 21h - SporTV 3

Brasil x Uruguai - 21h30 - TV Globo e SporTV

Copa Verde

Gama x Aquidauanense - 15h - Sem informação de transmissão

Interporto x Rio Branco VN - 16h - Sem informação de transmissão

Pré-Copa do Nordeste

ASA x Sousa - 20h - Nordeste FC