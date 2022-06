Jogos de futebol hoje na TV: veja onde assistir e o horário das partidas de terça (21)

A terça-feira (21) será de bola rolando na Série B do Brasileirão e no Campeonato Brasileiro Sub-20. A decisão da Copa do Brasil Sub-17 e o Campeonato Amapaense também movimentam a rodada.

JOGOS DE HOJE, TERÇA (21)

Campeonato Brasileiro Série B

19h - Chapecoense x CRB - Premiere

Campeonato Brasileiro Sub-20

15h - Grêmio x Atlético-GO - Sem informação de transmissão

15h - Internacional x Corinthians - SporTV

Copa do Brasil Sub-17

21h30 - Palmeiras x Vasco - SporTV

Campeonato Amapaense

20h15 - Macapá x Santana - Sem informação de transmissão