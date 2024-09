Jogos da Série B nesta terça (24) podem alterar posição do Ceará; veja partidas

O Ceará viu na noite da última segunda-feira (23) o Sport vencer o Paysandu e entrar no G-4 da Série B do Brasileirão, aumentando a distância do Vovô deste grupo para quatro pontos. Nesta terça (24), outras partidas podem interferir na classificação do Vovô.

Atualmente na sexta colocação, com 42 pontos em 28 rodadas, o Ceará acompanhará com atenção a partida entre Ponte Preta e América-MG, às 21h30. O time mineiro está na sétima colocação, com 41 pontos, e caso vença, ultrapassa o Ceará.

O jogo será disputado no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). A equipe paulista está atualmente na 13ª colocação da tabela, somando 32 pontos. Os outros jogos desta terça (Operário-PR x Guarani e Botafogo-SP x CRB) não impactam diretamente o Ceará.

JOGOS DA SÉRIE B NESTA TERÇA-FEIRA (24)