Jogo entre Fortaleza e Flamengo pela Série A tem quase 50 mil torcedores confirmados

Quase 50 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar o duelo entre Fortaleza e Flamengo. A partida acontece neste domingo (5), às 16h, pela 32ª rodada da Série A do Brasileirão 2023.

Ao todo, são 47.791 torcedores garantidos na partida, sendo 25.190 sócios-torcedores do Fortaleza com o check-in realizado, 7.940 ingressos vendidos para a torcida do Fortaleza e outros 14.661 ingressos vendidos para a torcida do Flamengo.

VALORES DOS INGRESSOS

Superior Sul : R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira) Superior Sul (sócio torcedor): R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

(sócio torcedor): R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira) Inferior Sul : R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira) Inferior Sul (sócio torcedor): R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

(sócio torcedor): R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira) Superior Central : R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira) Bossa Nova : R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)

: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira) Setor Especial : R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira) Setor Premium : R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)

: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira) Inferior Norte (visitante): R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

(visitante): R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira) Superior Norte (visitante): R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

*Planos Leão da Galera e Recarga têm 70% de desconto no ingresso.

Fortaleza e Flamengo entram em campo neste domingo (5), às 16h de Brasília, na Arena Castelão, para disputar a 32ª rodada da Série A do Brasileirão 2023. O Leão ocupa a nona colocação, enquanto o Rubro-Negro é o sexto colocado.