Após rodada, Fortaleza tem 14,5% de chance de ir para Libertadores e assegura permanência na elite

Após o vice na Sul-Americana, o Fortaleza segue focado em conseguir beliscar uma vaga na Libertadores. O time comandado por Juan Pablo Vojvoda garantiu a permanência na Série A e tem 14,59% de chance de entrar no G-6 da competição. As informações são do Espião Estatístico, do ge, que calculou as probabilidades após a 31ª rodada do torneio nacional.

O Tricolor do Pici ainda tem nove rodadas para tentar entrar no G-6 do Brasileirão e garantir vaga na pré-Libertadores. O time ainda tem duas partidas atrasadas (contra Botafogo e Cruzeiro). A chance de G-4, no entanto, é mais remota: apenas 2,80%.

O Fluminense vem em seguida, com apenas 12,43% de entrar no G-6. No entanto, caso vença a final contra o Boca Juniors neste sábado, o time carioca já se garante no torneio continental em 2024.

Até a 31ª rodada do Brasileirão, Botafogo (99,96%), Palmeiras (98,83%), Bragantino (97,88%) estão praticamente garantidos na Liberta do próximo ano. Já Grêmio (81,71%), Atlético-MG (75,29%), Flamengo (72,66%), Athletico-PR (45,38%), além do Tricolor do Pici, também estão no páreo.

PERMANÊNCIA

Com a derrota para o Atlético-MG, o Leão do Pici emendou uma sequência de três derrotas na Série A. Apesar do momento ruim, o time cearense assegurou a permanência no Brasileirão para o próximo ano.

O time comandado por Vojvoda tem 99,90% de seguir na elite do futebol nacional. No próximo ano, o Fortaleza será o primeiro time nordestino a ficar seis anos consecutivos na Série A do Brasileirão na era dos pontos corridos.

PRÓXIMO JOGO

O Fortaleza enfrenta o Flamengo na próxima rodada da competição. O duelo será às 16h (de Brasília), neste domingo (5), na Arena Castelão.