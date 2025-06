Jogo entre Ceará e Botafogo no Brasileirão será transmitido somente na internet; veja onde assistir

O Ceará encara o Botafogo em jogo atrasado da 10ª rodada do Brasileirão nesta quarta-feira (4), a partir das 19h30 (de Brasília). As equipes se enfrentam no Estádio Nilton Santos. O confronto terá transmissão exclusiva com imagens apenas no streaming Prime Video.

O torcedor que não tiver acesso à plataforma, poderá acompanhar o duelo ao vivo na Verdinha FM, com tempo real no Diário do Nordeste. No Youtube do Jogada (clique aqui), Brenno Rebouças narra a partida, que terá comentários de Alexandre Mota e reportagem de Samuel Conrado.

O Alvinegro de Porangabuçu está em décimo na tabela, com 15 pontos somados. O adversário carioca tem a mesma pontuação, mas com melhor saldo de gols. Por isso, está uma posição acima.