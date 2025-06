A provável escalação do Ceará contra o Botafogo; veja desfalques e novidades

O Ceará terá o importante retorno do atacante Fernandinho na partida contra o Botafogo, nesta quarta-feira (4). O jogador se recuperou de uma cirurgia no ombro e foi relacionado pelo técnico Léo Condé, podendo ser inclusive titular no ataque do Vovô.

Por outro lado, o Ceará não poderá contar com o lateral-esquerdo Matheus Bahia, lesionado, e com o meia-atacante Rômulo e o atacante Aylon, que ficaram de fora da lista de relacionados, sem motivo confirmado pelo clube até o momento.

Diante dos desfalques e retornos, o técnico Léo Condé deve levar a campo a seguinte equipe titular: Fernando Miguel; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano (Fernandinho), Pedro Henrique e Pedro Raul.

Botafogo e Ceará entram em campo às 20h desta quarta-feira (4), no estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ), em partida atrasada válida pela décima rodada da Série A do Brasileirão 2025.