Provável escalação do Botafogo contra o Ceará tem desfalques de titulares e retornos

O meia-atacante Savarino e o atacante Jeffinho são os dois principais desfalques do Botafogo para enfrentar o Ceará nesta quarta-feira (4). Savarino está com a seleção da Venezuela na Data Fifa, enquanto Jeffinho passou por cirurgia no joelho no fim de semana.

Outro possível desfalque é do lateral-esquerdo Cuiabano, que não treinou na segunda-feira (2) por conta de dores lombares. Por outro lado, o atacante Igor Jesus, poupado contra o Santos, deve retornar ao time titular na partida contra o Ceará.

Diante das ausências e retornos, o técnico português Renato Paiva deve levar a campo o seguinte time titular: John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Allan e Santi Rodríguez; Artur, e Igor Jesus.

Léo Linck, Matheus Martins e Bastos seguem no departamento médico e também não serão opções para o técnico Renato Paiva para a partida do Campeonato Brasileiro, que será disputada às 20h desta quarta-feira (4), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).