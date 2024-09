Jogadores do Ceará serão julgados pelo STJD e podem virar desfalques na Série B

Matheus Felipe, zagueiro do Ceará, e Jorge Recalde, meia-atacante do Vovô, serão julgados no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e podem virar desfalques para o técnico Léo Condé nos próximos desafios na Série B do Brasileirão 2024.

O zagueiro Matheus Felipe passará por julgamento nesta quinta-feira (26), às 10h, junto à quarta comissão disciplinar do STJD, pela expulsão contra o Mirassol. Ele foi enquadrado no artigo 254, parágrafo 1, inciso II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

“Praticar jogada violenta. A atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada, ainda que sem a intenção de causar dano ao adversário”, diz o artigo.

Legenda: Matheus Felipe, jogador do Ceará, durante jogo contra a Chapecoense na Série B 2024 Foto: Gabriel Silva/CearaSC

Já o meia-atacante paraguaio Jorge Recalde passará por julgamento na segunda-feira (30), às 11h30, junto à primeira comissão disciplinar do STJD, pela expulsão contra o Paysandu. Ele foi enquadrado no artigo 254-A, inciso I do CBJD.

“Praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente. Desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido”, diz o artigo.

Tanto Matheus Felipe como Jorge Recalde já cumpriram um jogo de suspensão cada. O julgamento definirá se eles terão que cumprir uma suspensão maior do que a já aplicada. Por conta das datas dos julgamentos, apenas Matheus Felipe pode se tornar desfalque contra o Brusque, caso punido com mais jogos de suspensão.