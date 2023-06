Jogadoras da Seleção Brasileira comemoram convocação para a Copa do Mundo; veja vídeos

A treinadora da Seleção, Pia Sundhage, divulgou, na última terça-feira, (27), a lista de jogadoras convocadas para a Copa do Mundo feminina e algumas atletas gravaram suas reações na hora no anuncio da técnica e emocionaram as redes sociais com os vídeos.

Austrália e Nova Zelândia serão as sedes da Copa do Mundo feminina de 2023 que tem seu início marcado para o dia 20 de julho com o duelo entre Nova Zelândia e Noruega, às 4 da manhã (de Brasília). Nesta edição o Brasil faz sua estreia no Mundial no dia 24 de julho, às 8h (de Brasília), contra o Panamá, na fase de grupos, no estádio Coopers.

VEJA OS VÍDEOS

Na última terça-feira, (27), Pia Sunshage convocou as jogadoras que vão defender o Brasil na Copa do Mundo feminina.



Veja a reação da Marta em mais uma convocação da amarelinha. 🇧🇷✨ pic.twitter.com/d8NZgAVLve — Jogada (@diariojogada) June 28, 2023

O seu sonho se realizou, @10andressaalves! Agora é Copa do Mundo! Vamos com tudo, craque! 💚💛 pic.twitter.com/H9R5Cxw5hM — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) June 27, 2023

Sempre 🔛



Vamos juntas pra mais uma Copa, @tamires! 💛 pic.twitter.com/As9IEVfeoW — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) June 27, 2023

Você ouviu certo, @anavitoriav10! Vamos juntas pra Copa do Mundo, craque! 💚💛 🥹 pic.twitter.com/mD4BpvnvHI — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) June 27, 2023

Momento especial pro nosso paredão! 💚💛



Vamos com tudo, @leticiaizidoro! 🇧🇷 pic.twitter.com/y962hocxZK — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) June 27, 2023

Convocação com a família reunida! 🥳



Você merece, @kerolinnicolii! Vamos com tudo! 💚💛 pic.twitter.com/jAwYa9Bexu — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) June 27, 2023

Avisa lá, Camila! Você foi convocada! Vamos juntas pra Copa do Mundo, paredão! 💚💛 pic.twitter.com/7puDpAVtzH — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) June 28, 2023

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto