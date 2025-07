Jogador é investigado pelo MPCE por manipulação de resultado do jogo entre Itarema x Tianguá

Um mandado de busca e apreensão contra um jogador foi cumprido nesta quarta-feira (30). O atleta é suspeito de manipular o resultado de Itarema x Tianguá, na Série C do Campeonato Cearense de 2024. Um celular foi apreendido. A Operação "Campo Minado" foi deflagrada pelo Ministério Público do Ceará, por meio do Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc), com apoio da Polícia Civil e autorização pelo Núcleo Regional de Custódia e das Garantias. O atleta denunciado é Ewerton da Silva Souza, que jogava pelo Itarema.

O lance chegou a ser relatado pelo árbitro no Relatório do Jogo (RDJ) e trouxe indignação aos companheiros da equipe defendida pelo suspeito. Eles chegaram a pensar em deixar o campo em protesto pelo ocorrido.

A Federação Cearense de Futebol (FCF) denunciou o caso, que gerou a investigação do Nuinc, após receber relatórios técnicos sobre da Sports Radar, empresa especializada em monitorar a integridade esportiva. Esses documentos mostravam padrões de apostas suspeitos. No caso, os apostadores focaram em previsões de derrota da equipe em que o suspeito atuava. Ainda no primeiro tempo do confronto.

"Os apostadores teriam focado especificamente em previsões de derrota da equipe em que o suspeito jogava ainda no primeiro tempo da partida. Ainda conforme os documentos, o investigado facilitou a entrega da bola à equipe adversária, em lance claramente intencional para alterar o placar quando o jogo estava 0 x 0", afirmou o MP em nota.

A Operação "Campo Minado" já havia sido deflagrada em maio deste ano, no dia 9 de maio, também focada na manipulação de um jogo de futebol. O Nuinc segue as investigações para buscar identificar outros possíveis envolvidos no crime e responsabilizá-los.