Jogador do São Paulo se ofereceu para pagar internação de Izquierdo, que morreu nesta terça

Jonathan Calleri, atacante do São Paulo, ofereceu-se para pagar a internação do jogador Juan Izquierdo no Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP). Izquierdo morreu na última terça-feira (27) após complicações decorrentes de um mal súbito.

De acordo com informações do jornalista Juan Pablo Romero, do jornal Ovación, Calleri procurou diretores do Nacional-URU, time de Izquierdo, e se disponibilizou a custear a internação, gesto que foi recusado pela diretoria do clube uruguaio.

Legenda: Juan Izquierdo, jogador do Nacional-URU, durante atendimento Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Na última quinta-feira (22), Izquierdo sofreu um mal súbito durante jogo entre Nacional-URU e São Paulo, pela Libertadores, por conta de uma arritmia cardíaca. Depois de ser retirado do estádio, sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Na noite da última terça-feira (27), o jogador teve sua morte confirmada, por morte encefálica. “Morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca”, disse a nota do Hospital Albert Einstein.