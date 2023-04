Jogada ganha nova identidade visual na Verdinha, TV Diário e internet

Os programas esportivos da Rádio Verdes Mares e TV Diário estrearam uma nova identidade visual nesta segunda-feira (17). As mudanças serão nos programas Jogada 1º e 2º Tempo da TV Diário e serão estendidas para as transmissões no Youtube e Facebook da Rádio Verdes Mares e para o perfil do twitter do Jogada.

"Neste novo momento, o produto ganha novas cores, mais vibrantes mais abertas, com mais aderência ao universo do esporte. A unificação se dá neste momento de início de Campeonato Brasileiro 2023 sendo estendida para todos os pontos de contato do público com o produto JOGADA: TV Diário, Youtube eTwitter. As transmissões dos jogos também foram beneficiadas com o novo visual e conferem ao JOGADA uma qualidade visual dos grandes players", destacou Ricardo Mattos, coordenador de Criação e Conteúdo do Sistema Verdes Mares.

Na avaliação de Gustavo de Negreiros, gerente de esportes do Sistema Verdes Mares, a nova identidade visual da marca concretiza ainda mais a força e constante modernidade dos programas esportivos do SVM.

"A intenção é reforçar ainda mais o Jogada como nosso perfil de esportes para os nossos veículos Diário do Nordeste, Verdinha e TV Diário. A proposta proporcionará um reconhecimento maior para o usuário", disse.