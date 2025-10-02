João Ricardo sente o ombro e desfalca o Fortaleza; veja outros desfalques

O Fortaleza tem seis desfalques para o duelo contra o São Paulo, quatro deles no departamento médico. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (2), a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O destaque é a ausência do goleiro João Ricardo, que apresentou tendinite no ombro direito.

Quem também está de fora é Weverson. O lateral-esquerdo apresentou edema muscular no adutor da coxa direita. Outro desfalque é Lucca Prior, que apresentou desconforto no públis.

Já o atacante Moisés, que está fora desde o dia 13 de abril após lesão durante partida contra o Internacional, segue em processo de transição. O atleta lesionou o músculo posterior da coxa esquerda. Já Mancusco e Bruno Pacheco estão fora da partida por suspensão de cartões amarelos.

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham o duelo do Tricolor do Pici ao vivo e em tempo real.