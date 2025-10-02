Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

João Ricardo sente o ombro e desfalca o Fortaleza; veja outros desfalques

Equipes se enfrentam na Arena Castelão

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 18:58)
Jogada
Legenda: João Ricardo, desfalque do Fortaleza.
Foto: Ismael Soares/SVM

O Fortaleza tem seis desfalques para o duelo contra o São Paulo, quatro deles no departamento médico. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (2), a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O destaque é a ausência do goleiro João Ricardo, que apresentou tendinite no ombro direito. 

Quem também está de fora é Weverson. O lateral-esquerdo apresentou edema muscular no adutor da coxa direita. Outro desfalque é Lucca Prior, que apresentou desconforto no públis. 

Já o atacante Moisés, que está fora desde o dia 13 de abril após lesão durante partida contra o Internacional, segue em processo de transição. O atleta lesionou o músculo posterior da coxa esquerda. Já Mancusco e Bruno Pacheco estão fora da partida por suspensão de cartões amarelos. 

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham o duelo do Tricolor do Pici ao vivo e em tempo real. 

Veja também

teaser image
Jogada

Distância do Fortaleza para sair do Z-4 pode cair para quatro pontos após empate do Santos

teaser image
Jogada

Pici e CT Ribamar Bezerra: Mudanças ao longo da história | Jogada do Leão #32

Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

João Ricardo sente o ombro e desfalca o Fortaleza; veja outros desfalques

Equipes se enfrentam na Arena Castelão

Crisneive Silveira Há 36 minutos
Fortaleza e São Paulo empataram no Morumbis no dia 02 de maio

Jogada

Fortaleza x São Paulo pela Série A: acompanhe em tempo real e a transmissão da Verdinha

Partida válida pela 26ª rodada da Série A

Redação Há 55 minutos
Erik e Matheus Bahia em duelo entre Vitória e Ceará

Jogada

Vitória x Ceará pela Série A: acompanhe em tempo real e a transmissão da Verdinha

Equipes realizam mais um clássico nordestino pela 25ª rodada do campeonato

Redação Há 1 hora

Jogada

Ceará conhece adversários na Copa Nordeste de Futsal

A edição de 2025 será em Teresina/PI e acontece no fim de outubro

Vladimir Marques Há 1 hora
Foto do Los Angeles Chargers, que entram em campo nesta quinta

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (2)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias 02 de Outubro de 2025
Foto do Flamengo

Jogada

Flamengo x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro: veja onde assistir, horário e escalações

Duas forças do futebol brasileiro se enfrentam na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Samir de Carvalho* 02 de Outubro de 2025