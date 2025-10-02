Diário do Nordeste
Distância do Fortaleza para sair do Z-4 pode cair para quatro pontos após empate do Santos

Para isso, o Leão precisa vencer o São Paulo nesta quinta-feira (2) no Castelão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:25)
Jogada
Legenda: Bruno Pacheco durante Fortaleza x Sport na Série A do Brasileirão
Foto: Kid Júnior/SVM

O Fortaleza pode diminuir sua distância para sair da zona de rebaixamento da Série A do Brasileirão para quatro pontos nesta quinta-feira (2), quando o Leão enfrenta o São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão.

O Santos, primeiro time fora do Z-4, empatou com o Grêmio na noite da última quarta-feira (1º), chegando aos 28 pontos. O Fortaleza está na 19ª colocação, com 21 pontos, e caso vença o São Paulo, chega aos 24, ficando a quatro pontos do 16º colocado.

Uma vitória obrigatoriamente faria o Fortaleza ganhar pelo menos uma posição na tabela, já que o Leão ultrapassaria o Juventude (17º), que tem 23 pontos e já jogou na rodada. Para ultrapassar o Vitória (18º), teria que torcer para a equipe não vencer o Ceará nesta quinta.

O Fortaleza chega motivado para enfrentar o São Paulo, já que vem de vitória sobre o Sport no último fim de semana. A bola rola na Arena Castelão às 19h30, com expectativa de bom público (na quarta-feira, a parcial era de 24.559 torcedores confirmados).

