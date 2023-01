João Ricardo se despede do Ceará em suas redes sociais; veja publicação do goleiro

O goleiro João Ricardo se despediu do Ceará. Em publicação em suas redes sociais no dia 31 de dezembro, o jogador falou sobre sua saída do clube, agradeceu aos profissionais que trabalharam como ele e destacou que 'mudanças fazem parte'.

João Ricardo está acertado com o Fortaleza para 2023 e deve ser anunciado em breve, se apresentando ao clube no dia 2 de janeiro.

“Mudanças fazem parte das nossas vidas e também da minha profissão. Hoje chega ao fim minha passagem pelo Ceará. Foram 75 jogos em duas temporadas. Agradeço a todos os atletas, funcionários, dirigentes e torcedores por todo carinho e apoio dado nesses dois anos, abraço e que Deus abençoe”, escreveu o jogador.

Veja publicação de João Ricardo

Destaque no Ceará

Mesmo com o rebaixamento para a Série B, João Ricardo foi um dos destaques da equipe. Com atuação regular, o goleiro se valorizou na temporada de 2022 e tornou-se um dos destaques do setor defensivo Alvinegro. O goleiro foi campeão da Série B (2020) pela Chapecoense e chegou ao time cearense em fevereiro de 2021.

Pelo Ceará, o atleta disputou Campeonato Cearense, Brasileirão, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e a Sul-Americana.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil