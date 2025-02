João Fonseca x Alexandre Muller pelo Rio Open: veja horário e onde assistir

O brasileiro João Fonseca estreia na noite desta terça-feira (18), no Rio Open, maior torneio da América do Sul realizado no Rio de Janeiro.

O carioca, agora número 68 do mundo após título do ATP 500 de Buenos Aires, faz jogo por volta das 20h30 contra o francês Alexandre Muller, 60º colocado no ranking, na Quadra Guga Kuerten (quadra central).

Horário

Por volta das 20h30

Transmissão

Sportv 3

Fonseca vem de título em Buenos Aires

Fonseca falou aos jornalistas na sala de imprensa do Jockey Club Brasileiro sobre a sensação de ganhar o primeiro título e a motivação para tentar mais uma grande campanha no Rio de Janeiro, sua cidade-natal.

“Essa semana aqui consegui realmente ver o quanto tudo mudou. Me sinto muito feliz, orgulhoso de mim mesmo, mas ao mesmo tempo sempre querendo mais vendo crianças torcendo por mim, me vendo como exemplo, como inspiração. Isso te dá força para seguir trabalhando para cada vez mais querer chegar no seu sonho que é ser número 1 do mundo”, disse Fonseca.

“Obviamente vem muita expectativa para o jogo logo depois do título, depois de um ano que muita coisa mudou, saindo de 700 ano passado e agora estou no 70. Vai ser muito diferente, mas ao mesmo tempo é um salto importante. Tem que ter maturidade para passar o que aconteceu, meu primeiro título, isso é passado e agora é focar no presente, no futuro, no que pode acontecer aqui no Rio Open”, completou.