Jô e Vina, ambos suspensos, desfalcam o Ceará diante do Santos no sábado pela Série A

O Ceará tem dois desfalques certos para a partida contra o Santos no próximo sábado (10), às 16h30 no Castelão, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Advertidos contra o Flamengo neste domingo, Jô e Vina estão suspensos e não jogarão diante da torcida em jogo pela 26ª rodada.

Jô recebeu cartão vermelho aos 16 minutos do 1º tempo após xingar o árbitro. O jogador do Ceará se revoltou com uma falta não marcada de Vidal, do Flamengo e vociferou contra o árbitro, que mostrou vermelho direto para o jogador do Vozão.

Já Vina, que estava "pendurado" com dois cartões amarelos, tomou o terceiro após ser substituído, aos 36 minutos do 2º tempo. O àrbitro entendeu que o meia-atacante fez "cera" quando saía de campo.

Dúvida

Quem também pode desfalcar o Vovô contra o Alvinegro Praiano é o zagueiro Messias. Ele foi substituído no 2º tempo após se queixar de dores musculares, e será reavaliado ao longo da semana.

