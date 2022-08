Janela de transferência fecha hoje (15): entenda a regra e veja os reforços de Ceará e Fortaleza

A segunda janela de transferências do futebol brasileiro é encerrada nesta segunda-feira, dia 15 de agosto. A data faz parte do novo mecanismo da CBF para controlar o mercado e se adequar ao padrão internacional da Fifa. O primeiro período de transações ocorreu entre 19 de janeiro e 12 de abril.

Desta vez, os clubes tiveram mais um período para acertar contratações, iniciado em 18 de julho. No Brasil, a regra está aplicada apenas para os times das Séries A e B, o que envolve Ceará e Fortaleza. Assim, as horas seguintes serão decisivas na corrida em busca de reforços e para regularizá-los.

JANELAS DE TRANSFERÊNCIA DO FUTEBOL BRASILEIRO EM 2022

Primeiro intervalo: entre 19 de janeiro e 12 de abril.

Segundo intervalo: entre 18 de julho e 15 de agosto.

As movimentações servem para atletas do mercado nacional e internacional. Após esse intervalo de dias, não haverá outra janela até o fim da temporada de 2022, ou seja, esse é o momento de reforçar os clubes. A regra também envolve os retornos de jogadores emprestados, que devem ocorrer nesse intervalo.

No momento, o Ceará está em busca de um novo comandante com a demissão de Marquinhos Santos, o que deve diminuir a perspectiva de mais contratações para o elenco. O Fortaleza ainda deseja a chegada de mais um meio-campo. O volante Liziero, do Internacional, até foi sondado, mas houve um acordo.

Reforços do Ceará na nova janela de transferência

MEI - Diego Rigonato (Toluca, do México): contrato até o fim de 2022.

MEI - Guilherme Castilho (Atlético-MG): contrato até junho de 2027.

ATA - Jhon Vásquez (Deportivo Cali, da Colômbia): empréstimo até o fim de 2023.

ATA - Jô (Corinthians): contrato até o fim de 2022.

Reforços do Fortaleza na nova janela de transferência

GOL - Luan Polli (Atlético-GO): contrato até o fim de 2023.

ZAG - Emanuel Brítez (Unión Santa Fe, da Argentina): contrato até o fim de 2024.

VOL - Fabrício Baiano (Caykur Rizespor, da Turquia): contrato até julho de 2024.

VOL - Lucas Sasha (Aris, da Grécia): contrato até maio de 2024.

MEI - Rómulo Otero (Cruz Azul, do México): contrato até o fim de 2022.

ATA - Thiago Galhardo (Internacional): empréstimo até o fim de 2022.

ATA - Pedro Rocha (Spartak Moscou, da Rússia): contrato até o fim de 2023.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil