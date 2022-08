Fortaleza aumenta nível do elenco com 7 reforços e oferece opções para mudança tática; veja balanço

O Fortaleza aumentou o nível do elenco durante a nova janela de transferências. Com a chegada do atacante Pedro Rocha, o clube anunciou sete contratações para o restante de 2022. No âmbito geral, é uma das equipes mais ativas no mercado, com reforços para todos os setores dentro do plantel.

Os demais contratados são: o goleiro Luan Polli, o zagueiro Emanuel Brítez, os volantes Lucas Sasha e Fabrício Baiano, o meia Otero e o atacante Thiago Galhardo. Considerando os nomes que deixaram o plantel recentemente, essa reposição chega com mais qualidade e variações.

Saídas do elenco (7)

GOL | Max Walef [Dnipro, da Ucrânia]: vendido.

[Dnipro, da Ucrânia]: vendido. GOL | Felipe Alves [São Paulo]: emprestado.

[São Paulo]: emprestado. LAD | Pikachu [Shimizu S-Pulse, do Japão]: vendido.

[Shimizu S-Pulse, do Japão]: vendido. VOL | Matheus Jussa [Qatar SC, do Catar]: emprestado.

[Qatar SC, do Catar]: emprestado. ATA | Renato Kayzer (Daejeon, da Coreia do Sul): emprestado.

(Daejeon, da Coreia do Sul): emprestado. ATA | Igor Torres [Bahia]: emprestado.

[Bahia]: emprestado. ATA | Ángelo Henríquez [Miedź Legnica, da Polônia]: contrato rescindido. Leia mais Alexandre Mota Fortaleza arrecada mais de R$ 8 milhões com saídas na janela de transferência; veja lista e valores

Chegadas do elenco (7)

GOL - Luan Polli (Atlético-GO): contrato até o fim de 2023.

(Atlético-GO): contrato até o fim de 2023. ZAG - Emanuel Brítez (Unión Santa Fe, da Argentina): contrato até o fim de 2024.

(Unión Santa Fe, da Argentina): contrato até o fim de 2024. VOL - Fabrício Baiano (Caykur Rizespor, da Turquia): contrato até julho de 2024.

(Caykur Rizespor, da Turquia): contrato até julho de 2024. VOL - Lucas Sasha (Aris, da Grécia): contrato até maio de 2024.

(Aris, da Grécia): contrato até maio de 2024. MEI - Rómulo Otero (Cruz Azul, do México): contrato até o fim de 2022.

(Cruz Azul, do México): contrato até o fim de 2022. ATA - Thiago Galhardo (Internacional): empréstimo até o fim de 2022.

(Internacional): empréstimo até o fim de 2022. ATA - Pedro Rocha (Spartak Moscou, da Rússia): contrato até o fim de 2023. inter@ Na análise interna, a gestão compreende que o objetivo principal foi alcançado: qualificar o elenco. As peças também permitem a variação tática do técnico Vojvoda, que mudou a formação tática 3-5-2 para o 4-2-3-1 e o 4-3-3. A chegada de Pedro Rocha tem essa perspectiva, de ampliar os velocistas do ataque. O Diário do Nordeste apurou que uma nova movimentação pode ocorrer apenas dentro da “oportunidade de mercado”, com as principais lacunas da comissão técnica atendidas. A única operação fora da curva foi a venda de Pikachu ao futebol japonês, devido ao pagamento da multa rescisória. O time ainda tinha negociação de empréstimo do volante Felipe ao futebol árabe, mas não teve acordo e a situação é idenfinida.

Elenco do Fortaleza

Goleiros (4): Marcelo Boeck, Fernando Miguel, Kennedy e Luan Polli.

Defensores (7): Tinga, Benevenuto, Titi, Landázuri, Brayan Ceballos, Habraão e Emanuel Brítez.

Alas (4): Pikachu, Juninho Capixaba, Lucas Crispim e Vitor Ricardo.

Volantes (6): Felipe, Ronald, Zé Welison, Hércules, Lucas Sasha e Fabrício Baiano.

Meias (4): Lucas Lima, Matheus Vargas, Sammuel e Rómulo Otero.

Atacantes (8): Silvio Romero, Moisés, Robson, Romarinho, Depietri, David Da Hora, Thiago Galhardo e Pedro Rocha.

Legenda: O volante Lucas Sasha e o atacante Thiago Galhardo são novidades no Fortaleza em 2022 Foto: Karim Georges / Fortaleza

Resistência ao mercado

A janela de transferência do futebol brasileiro é encerrada na próxima segunda-feira (15). Com a abertura no dia 18 de julho, o departamento de futebol do Fortaleza trabalhou com cautela no mercado, buscou contratações e acelerou os processos para rodagem do time, com saídas de atletas com menos espaço.

Do mesmo modo, a gestão também barrou possíveis vendas, após sondagens do mercado nacional e internacional. Os nomes são mantidos em sigilo, mas o Diário do Nordeste apurou que pilares do time foram consultados com propostas altas, mas a prioridade é o rendimento esportivo e a recuperação na Série A.

Com as últimas movimentações de saída na janela, o time lucrou cerca de R$ 7 milhões. A meta de vendas para 2022, de R$ 10 milhões, estava superada desde o início do ano, com a venda do atacante David ao Internacional por R$ 10,8 milhões aos cofres tricolores, com manutenção de 10% dos direitos econômicos.