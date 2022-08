Fortaleza anuncia volante Caio Alexandre, 8º reforço na janela de transferência

O Fortaleza anunciou a contratação do volante Caio Alexandre, do Vancouver Whitecaps, do Canadá. O atleta de 23 anos assinou contrato de empréstimo com o clube até o fim de 2022.

Com o prazo o fim da janela de transferência nesta segunda-feira (15), o jogador deve ser o último reforço do Leão, que fez oito contratações. Os demais são: goleiro Luan Polli, zagueiro Brítez, volantes Lucas Sasha e Fabrício Baiano, meia Otero e atacantes Pedro Rocha e Thiago Galhardo.

Revelado pelo Botafogo, Caio Alexandre estava no exterior desde 2021. No último ano, assumiu a titularidade do Vancouver Whitecaps na Major League Soccer (MLS), iniciando 11 dos 15 jogos que disputou. A trajetória foi interrompida no dia 14 de agosto, quando sofreu fratura no pé esquerdo.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "É um jogador jovem, surgiu muito bem no Botafogo, tanto que foi negociado para a MLS. Jogador de características para as funções de primeiro e também de segundo volante, chega na área adversária, tem bom controle de bola, e que na hora que surgiu a possibilidade de vir pra cá, mostrou o interesse de vir, do desejo de estar no Fortaleza e correr junto com a gente".

A lesão necessitou de cirurgia, o tirando do restante do ano. Na temporada vigente, realizou cinco partidas. O site oficial da MLS indicou que Caio Alexandre deixou a competição como o 2º meio-campo com mais acerto nos passes, totalizando índice de precisão de 86,3%.

No elenco, o técnico Juan Pablo Vojvoda conta agora com seis opções de volantes. A lista contempla: Ronald, Lucas Sasha, Fabrício Baiano, Zé Welison, Hércules e o recém-chegado Caio Alexandre. Felipe atravessa um momento de indefinição, com sondagens do exterior, e pode deixar o clube.

