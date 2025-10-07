Diário do Nordeste
Janela de avião quebra em pleno voo com jogadores da Seleção Brasileira

Bruno Guimarães e Joelinton haviam partido do aeroporto de Amsterdã

Jogada
Legenda: Janela de avião quebra em pleno voo com jogadores da Seleção Brasileira
Foto: @rafaelribeirorio I CBF

Os meio-campistas Bruno Guimarães e Joelinton passaram por um susto nesta terça-feira (7), quando viajavam para se apresentar à Seleção Brasileira, na Coreia do Sul. Uma janela do avião em que os dois jogadores estavam quebrou durante o voo e a aeronave precisou retornar ao aeroporto de partida no meio do trajeto.

De acordo com informações publicadas pelo ge, Bruno Guimarães e Joelinton, que defendem o Newcastle, da Inglaterra, haviam partido do aeroporto de Amsterdã, na Holanda, com destino a Seul, capital da Coreia do Sul. Após o problema na aeronave, os jogadores precisaram retornar para Amsterdã.

Joelinton
Legenda: Pernambucano Joelinton é uma das novidades na lista de convocados da Seleção Brasileira.
Foto: Joilson Marconne / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) trabalha agora para organizar a logística para a chegada dos dois jogadores à Coreia. A tendência é que eles partam da Holanda em voos diferentes. A chance de que participem das próximas atividades de treinamentos é pequena.

A Seleção Brasileira entra em campo na próxima sexta-feira (10), às 8h (horário de Brasília), para enfrentar a Coreia do Sul em um amistoso preparatório para a disputa da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

