Israel x Itália nas Eliminatórias da Copa: onde assistir, escalações e horário
Veja como assistir ao vivo ao jogo das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:45)
Israel e Itália se enfrentam nas Eliminatórias nesta segunda-feira (8), pela competição que rende vagas na Copa do Mundo de 2026. O jogo será às 15h45, no Nagyerdei Stadion, em Debrecen (HUN). Veja onde assistir ao vivo à partida e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Israel x Itália nas Eliminatórias da Copa terá transmissão do Disney+, no streaming.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Israel: Daniel Peretz; Dasa, Lemkin, Nachmias e Revivo; Dor Peretz, Eliel Peretz e Gloukh; Solomon, Biton e Khalailli.
Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Dimarco; Politano, Tonali, Locatelli e Barella; Moise Kean e Retegui.
ISRAEL X ITÁLIA | FICHA TÉCNICA
- Competição: partida das Eliminatórias para a Copa de 2026
- Local: Nagyerdei Stadion, em Debrecen (HUN)
- Data: 08/09/2025 (segunda-feira)
- Horário: 15h45 (de Brasília)
