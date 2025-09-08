Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Israel x Itália nas Eliminatórias da Copa: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:45)
Jogada
Legenda: Jogadores da seleção da Itália comemorando gol em partida
Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

Israel e Itália se enfrentam nas Eliminatórias nesta segunda-feira (8), pela competição que rende vagas na Copa do Mundo de 2026. O jogo será às 15h45, no Nagyerdei Stadion, em Debrecen (HUN). Veja onde assistir ao vivo à partida e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Israel x Itália nas Eliminatórias da Copa terá transmissão do Disney+, no streaming.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Israel: Daniel Peretz; Dasa, Lemkin, Nachmias e Revivo; Dor Peretz, Eliel Peretz e Gloukh; Solomon, Biton e Khalailli.

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Dimarco; Politano, Tonali, Locatelli e Barella; Moise Kean e Retegui.

ISRAEL X ITÁLIA | FICHA TÉCNICA

  • Competição: partida das Eliminatórias para a Copa de 2026
  • Local: Nagyerdei Stadion, em Debrecen (HUN)
  • Data: 08/09/2025 (segunda-feira)
  • Horário: 15h45 (de Brasília)
Assuntos Relacionados
Capa da EA FC 2026, com Bellingham e Musiala

Jogada

EA FC 2026 divulga melhores jogadores do game; veja rating

Lista dos 26 principais atletas masculinos tem

Alexandre Mota Há 41 minutos
Foto de jogadores da seleção da Itália comemorando gol em partida

Jogada

Israel x Itália nas Eliminatórias da Copa: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo

Daniel Farias Há 46 minutos

Jogada

Evento "Corra por Uma Causa" terá show de Zélia Duncan, em Fortaleza; veja como participar

Corrida será realizada no dia 5 de outubro

Redação Há 50 minutos

Jogada

Após estreia do Floresta, Leston Júnior avalia quadrangular da Série C: 'Fase muito equilibrada'

Verdão empatou em 0x0 com o Caxias na estreia do quadrangular da Série C

Vladimir Marques Há 1 hora

Jogada

Atleta do Ceará é bronze no Brasileiro Júnior de Judô e sobe em ranking nacional da categoria

Richarde de Oliveira disputou na categoria meio-pesado (-100kg)

Redação Há 1 hora
Foto de Martín Palermo em coletiva de apresentação no Fortaleza

Jogada

Como vai jogar o Fortaleza de Palermo? Novo técnico detalha modelo de jogo

Martín Palermo foi apresentado oficialmente e explicou sua forma de jogar

Daniel Farias Há 2 horas