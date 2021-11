Irlanda x Portugal pelas Eliminatórias: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Irlanda e Portugal medem forças nesta quinta-feira (11), às 16h45 (horário de Brasília), no Aviva Stadium, em Dublin (IRL). A partida é válida pela 9ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Os portugueses, na segunda colocação do Grupo A das Eliminatórias com 16 pontos em seis partidas. Portugal briga diretamente com a Sérvia pela classificação direta para a Copa do Mundo, e ainda estão com um jogo a menos e um ponto de diferença.

Já a Irlanda não tem mais chances de classificação para a Copa do Mundo de 2022, e apenas cumpre tabela. Jogando em casa, os jogadores irlandeses buscam terminar estas Eliminatórias da Europa pelo menos na 3ª colocação.

Irlanda x Portugal pelas Eliminatórias

Onde assistir

A transmissão da partida será da TNT e HBO Max.

Palpites

Prováveis escalações

Irlanda

Bazunu; Omobamidale, Duffy e Egan; Doherty, Cullen, Hendrick, Browne e McClean; Robinson e Idah. Treinador: Stephen Kenny

Portugal

Rui Patrício; Dalot, Pepe, Rúben Dias e Cancelo; João Palhinha, Bruno Fernandes e João Moutinho; Bernardo Silva, Jota e Cristiano Ronaldo. Treinador: Fernando Santos

Ficha Técnica

Local: Aviva Stadium, em Dublin (IRL)

Data e horário: 11/11/2021, às 16:45h (de Brasília)

Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

Assistentes: Iñigo (ESP) e Ángel Nevado (ESP)